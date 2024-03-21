العلامة الكاملة للبلدية في دورة عجمان

تغلب فريق دائرة البلدية والتخطيط، حامل اللقب، على غرفة عجمان برباعية نظيفة، في ختام منافسات الدور الأول من بطولة كرة القدم، ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان، في نسختها الرابعة، محققاً العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، ومنفرداً بصدارة المجموعة الأولى، ليؤكد عزمه الحفاظ على لقب البطولة للمرة الرابعة.

وبالمقابل، تبخرت أحلام غرفة عجمان في التأهل عبر بطاقة أفضل الثوالث، بعدما فشل للمباراة الثالثة على التوالي في تحقيق أي نتيجة إيجابية، ليبقي في مؤخرة الترتيب، بدون رصيد من النقاط، وفاز لاعب البلدية سوي سيدرك بجائزة نجم المباراة، رافعاً رصيده من الأهداف إلى 5 أهداف، ليحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين.

وفي مباراة ثانية ضمِن فريق دائرة الميناء والجمارك تأهله للدور ربع النهائي، بفوزه العريض على دائرة التنمية الاقتصادية بسباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت لحساب المجموعة الثانية، وبهذا الفوز رفع الميناء والجمارك رصيده إلى 6 نقاط، في حين بقي التنمية الاقتصادية برصيد نقطة واحدة، ليخرج رسمياً من حسابات التأهل.

وخطف سالم عبد الكريم من الميناء والجمارك، الأضواء، بتألقه الكبير في المباراة، وتسجيله 5 أهداف، حسمت فوزه بجائزة نجومية المباراة، وكفلت له صدارة ترتيب الهدافين برصيد 6 أهداف.

وانتهت المباراة الثالثة بفوز هيئة النقل على جامعة المدينة عجمان بهدفين مقابل هدف، ليضمن تأهله للدور ربع النهائي، من بوابة صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد الجامعة عند 4 نقاط، وحصل سامويل ملام من النقل على جائزة نجم المباراة.

الكرة الطائرة

وفي منافسات بطولة الكرة الطائرة الشاطئية، فاز الإدارة العامة للدفاع المدني-عجمان، على فريق الصقور 2-0، ليضمن صدارة المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، وبقي الصقور ثالثاً برصيد نقطة واحدة.

وانتصر بنفس النتيجة جامعة عجمان على فريق «إيه يو إس»، في مباراة لحساب المجموعة الثالثة، ليرتفع جامعة عجمان برصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني، ويبقى الخاسر في مؤخرة الترتيب، بدون رصيد من النقاط.

وحسم أونلى فريش مواجهته مع «إلكتريك وي» بتغلبه عليه 2-0، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، في حين بقي «إلكتريك وي» في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

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