1000 مشارك في فعالية «نجري معاً» في أبوظبي

نظم مجلس أبوظبي الرياضي والأولمبياد الخاص الإماراتي فعالية «نجري معًا» احتفالًا بمرور 5 أعوام على استضافة دولة الإمارات للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019»، ولتعريف المجتمع بأفضل طرق استغلال مهارات ذوي التحديات الذهنية والنمائية، بجانب دعم الدمج وتعزيزاحترام أصحاب القدرات المختلفة، وتحقيق القبول في المجتمع.

شارك في الفعالية، التي أقيمت في أبوظبي كريكت سبورتس هب، أكثر من 1000 شخص، وانضم لها أندية أصحاب الهمم في الدولة، والكثير من الشركاء والداعمين، بالإضافة إلى عائلات وأصدقاء أصحاب الهمم، وتضمنت سباقين لمسافة 1.5 كم و3 كم،

وكانت الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019»، شهدت استضافة الإمارات لأكثر من 7500 لاعب من 195 دولة، وصنفت هذه الألعاب كأفضل دورة في تاريخ الأولمبياد الخاص الدولي في 50 عامًا.



مشاركة مجتمعية

وقال عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: سعدنا للمشاركة المجتمعية الكبيرة في فعالية «نجري معًا»، فهي تدل على أن أثر الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019» لازال قائمًا ومتواصلًا، حيث كانت الألعاب بمثابة الانطلاقة نحو زيادة الدعم الرياضي لأصحاب الهمم بتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة، ومنذ انطلاقها قبل خمسة أعوام وهم في صعود وتطور مستمرين، وإنجازاتهم في المحافل المختلفة محل فخرنا. وأضاف: نسعى في مجلس أبوظبي الرياضي لتنظيم الفعاليات الدامجة بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي والشركاء المعنيين لدعم المسيرة الناجحة للاعبين، والمشاركة في حركة الدمج، وتشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الرياضة.



تطور

وعبر طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي عن سعادته بالمشاركين في فعالية «نجري معاً» في أبوظبي وقال: اعتمدنا على التطور والتغير الذي سيشهده المجتمع تجاه دمج ومشاركة أصحاب الهمم كمعيار لقياس إرث الألعاب العالمية «أبوظبي 2019»، وها نحن نرى مختلف شرائح المجتمع تشارك معنا في سباق «نجري معًا» وتستعيد معنا الإنجاز التاريخي الذي حقنناه في 2019، وهو ما يؤكد أن الدمج صار هدفًا مشتركًا لدى شرائح مختلفة وتمكن لاعبونا خلال 5 أعوام من اعتلاء منصات التتويج في مختلف المنافسات المحلية والإقليمية والعالمية، ولدينا سجل من الإشادات الدولية بلاعبي الإمارات من أصحاب الهمم.

وأضاف: نحرص دومًا على الإبقاء على زخم الألعاب العالمية «أبوظبي 2019»، عبر دعم الرياضات الموحدة، وتنويع مبادراتنا، والتعاون مع مختلف الشركاء والجهات والأندية الرياضية، وهنا أؤكد أن ما يحققه لاعبونا هو نتيجة جهود رسمية ومجتمعية مشتركة، ونتطلع للمزيد من الإنجازات المستقبلية، فطموحنا أن يظل لاعبونا في الصدارة وأن تصبح الإمارات أفضل نموذج عالمي للدمج والتمكين.



نجاحات



الجدير بالذكر أن لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي حققوا نجاحات متواصلة منذ استضافة ألعاب أبوظبي 2019، حيث فاز اللاعبون بـ 73 ميدالية ملونة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص (برلين 2023)، والتي شاركت الإمارات فيها بأكبر بعثة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بلغ قوامها 167 فرداً.

ويشارك لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي في الألعاب العالمية الشتوية التي سوف تستضيفها مدينة تورينو في إيطاليا من 8 إلى 16 مارس 2025، ويتنافس فيها ما يزيد عن 2500 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم.

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