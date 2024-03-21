ملتقى «الشارقة للدفاع عن النفس» يوصي بالاستعانة بالتقنيات الحديثة لتحسين برامج التدريب

أكد خبراء رياضيون أن مواصلة العمل بالاستدامة كفيلة بصناعة أبطال أولمبيين مميزين في مختلف الألعاب ومنها رياضات الدفاع عن النفس، وذلك بتحديث الخطط الفنية المتبعة وفقاً للمواصفات العالمية فضلاً عن الاستعانة بالتقنيات الجديدة وتضمينها في برامج التدريب، لتحسينها وبما يسهم بصناعة اللاعبين القادرين على مواصلة التميز وصولاً لمنصات التتويج العالمية، جاء ذلك في الملتقى الرياضي الرمضاني الذي نظمه نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس تحت شعار «شباب طامح.. رياضة مستدامة» برعاية مجلس الشارقة الرياضي وبالتعاون مع مجلس الشارقة للشباب، وحضره رئيس مجلس ادارة النادي أحمد عبد الرحمن العويس ونائبه أحمد سعيد الجروان، ورئيس مجلس الشارقة للشباب المهندس ماجد الحمادي وعدد من القيادات الرياضية والشبابية بمشاركة عضو مجلس ادارة النادي الأهلي المصري وبطل العالم السابق بالكاراتيه، الدكتور مهند مجدي، ومدير برنامج الأمان الرياضي في الاتحادين العالمي والآسيوي للجوجيتسو الأردني زيد جرندوقة، والأمين العام المساعد لاتحاد الجودو محمد جاسم سجواني، والمدير الفني للتايكواندو في النادي الدكتور علي علوي وأدار جلسات الحوار عضو مجلس الشارقة للشباب خالد الرئيسي، وتزامناً مع الملتقى تم إطلاق المتجر الإلكتروني للنادي والذي يوفر المعدات الرياضية التخصصية

وأسفر الملتقى عن عدد من التوصيات المهمة ومنها أهمية تعزيز الروح الوطنية والانتماء لدى اللاعبين كعامل أساسي للتشجيع على التميز والفوز بالميداليات والألقاب فضلاً عن ضرورة الاستعانة بتجارب المدارس العالمية المتطورة في رياضات الدفاع عن النفس وتكريسها لتطوير المستويات الفنية وبما يساهم بتطبيق الاستدامة الرياضية، والعمل على تحسين برامج التدريب الحالية لتلبية احتياجات وتطلعات اللاعبين والعمل على الاستعانة بالتقنيات الجديدة ومنها الحلول الرقمية والتكنولوجية وتضمينها في برامج التدريب، والعمل على تنويع اساليب التدريب، والاستعانة باسس ومقاييس لتقييم اللاعبين وبما يساهم بتعزيز ثقافة الفوز، والاستمرار بممارسة الرياضة رغم التحديات.

وشدد المشاركون على دور الإمارات في تطوير مستوى رياضة الجوجيتسو على مستوى العالم ولتصبح رياضة وطنية يتطلع لها جميع أبناء المجتمع كرياضة محببة وتنافسية تعكس شخصية الرياضي المميز، فضلاً عن أهمية دور مجلس الشارقة للشباب في التشجيع على ممارسة الرياضة في الإمارة الباسمة والمضي بها لتحقيق الإنجازات.

وسلط الملتقى الضوء على تجربة النادي الاهلي المصري التي ساهمت في صناعة ابطال عالميون وتحقيق شعبية كبيرة لممارسة رياضات الدفاع عن النفس في مصر والوطن العربي، اضافة الى تجربة اتحاد الإمارات للجودو بنشر ثقافة ممارسة اللعبة بشكل واسع حتى أصبحت تتمتع بجماهيرية عالية مرفقة بالإنجازات، وثمن الملتقى تجربة برنامج الأمان الرياضي في الاتحادين العالمي والآسيوي للجوجيتسو وأهميته بتعزيز الروح الرياضية وتشجيع اللاعبين على الاستمرار في ممارسة الرياضة وعدم التوقف عند التعرض للهزيمة وضمان سلامة ورفاهية الرياضيين كنهج شامل يتضمن استراتيجيات الوقاية والتثقيف.

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