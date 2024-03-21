رسمياً..بيراميدز يعلن تجديد عقد محمد حمدي

أعلن نادي بيراميدز المصري لكرة القدم، عن تجديد عقد مدافعه محمد حمدي، الذي كان من المفترض ينتهي عقده في ختام الموسم الحالي.

وأضاف بيراميدز في بيان له عبر مركزه الإعلامي:"يأتي قرار إدارة بيراميدز بتجديد تعاقد محمد حمدي في إطار سلسلة من تجديد العقود لبعض العناصر والقوام الأساسي سيتم الإعلان عنها تباعا خلال الأيام المقبلة، وسبقها الإعلان عن تجديد زميله المدافع الدولي أسامة جلال في وقت سابق".

وأوضح:"محمد حمدي يبلغ من العمر 29 عاما ويعد لاعبا من أهم لاعبي خط الدفاع في الكرة المصرية ولاعب دولي في صفوف منتخب مصر الأول طوال الفترة الماضية".

وانضم حمدي عام 2018 إلى صفوف نادي بيراميدز وأصبح واحدا من أهم اللاعبين ولعب خلال تلك الفترة 214 مباراة بقميص بيراميدز في جميع البطولات، وسجل رغم كونه مدافعا سبعة أهداف وصنع 21 هدفا آخرين.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 25 نقطة في ترتيب الدوري المصري.

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