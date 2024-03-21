رسمياً..بيراميدز يعلن تجديد عقد محمد حمدي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن نادي بيراميدز المصري لكرة القدم، عن تجديد عقد مدافعه محمد حمدي، الذي كان من المفترض ينتهي عقده في ختام الموسم الحالي.
وأضاف بيراميدز في بيان له عبر مركزه الإعلامي:"يأتي قرار إدارة بيراميدز بتجديد تعاقد محمد حمدي في إطار سلسلة من تجديد العقود لبعض العناصر والقوام الأساسي سيتم الإعلان عنها تباعا خلال الأيام المقبلة، وسبقها الإعلان عن تجديد زميله المدافع الدولي أسامة جلال في وقت سابق".
وأوضح:"محمد حمدي يبلغ من العمر 29 عاما ويعد لاعبا من أهم لاعبي خط الدفاع في الكرة المصرية ولاعب دولي في صفوف منتخب مصر الأول طوال الفترة الماضية".
وانضم حمدي عام 2018 إلى صفوف نادي بيراميدز وأصبح واحدا من أهم اللاعبين ولعب خلال تلك الفترة 214 مباراة بقميص بيراميدز في جميع البطولات، وسجل رغم كونه مدافعا سبعة أهداف وصنع 21 هدفا آخرين.
ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 25 نقطة في ترتيب الدوري المصري.
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