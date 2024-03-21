لجنة المسابقات بالدوري الإسباني ترد على طلب ريال مدريد بإلغاء عقوبة فينيسيوس



أعلنت لجنة المسابقات في الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، موقفها من طلب ريال مدريد بسحب البطاقة الصفراء التي نالها البرازيلي فينيسيوس جونيور في المباراة الأخيرة ضد أوساسونا.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن لجنة المسابقات رفضت سحب البطاقة الصفراء التي وجهها الحكم مارتينيز مونويرا لفينيسيوس بسبب احتجاجه على قراراته، والتي ستمنع النجم البرازيلي من اللعب مع ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو في المرحلة المقبلة من الدوري.

وتقدم ريال مدريد بطلب رسمي للجنة المسابقات، بسحب البطاقة، معتبرا أن احتجاج فينيسيوس، جاء نتيجة تعرضه لإهانات عنصرية متكررة من جمهور الفريق المضيف (أوساسونا) على ملعب "إل سادار"، ومنها "الموت لفينيسيوس".

ولكن لجنة المسابقات وجدت أن كل هذا ليس عذرا لسحب البطاقة، رغم أن شكوى ريال مدريد تركزت على أن الحكم لم يذكر في تقرير المباراة الإهانات الجسيمة تجاه اللاعب البرازيلي.

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