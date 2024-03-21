أمريكا ترفع دعوى ضد آبل بتهمة انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار

رفعت وزارة العدل و15 ولاية أمريكية اليوم الخميس دعوى قضائية ضد شركة آبل متهمة إياها باحتكار أسواق الهواتف الذكية، بزعم أنها استخدمت الطلب القوي على هاتفها (آيفون) ومنتجات أخرى لرفع أسعار خدماتها والإضرار بالمنافسين الأصغر.

وتنضم آبل بذلك إلى قائمة شركات تكنولوجيا أخرى كانت قد قاضتها جهات تنظيمية أمريكية خلال حكم إدارتي الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس بايدن مثل شركة جوجل المملوكة لألفابت، وشركة ميتا بلاتفورمز، وشركة أمازون دوت كوم.

وقال وزير العدل ميريك جارلاند في بيان "ينبغي للمستهلكين ألا يدفعوا أثمانا أعلى بسبب انتهاك الشركات قوانين مكافحة الاحتكار". وأضاف "إذا تُركت بلا حساب، فستواصل آبل تعزيز احتكارها للهواتف الذكية".

وانضمت واشنطن العاصمة إلى قضية وزارة العدل التي تتهم فيها آبل باستخدام نفوذها في السوق لجني مزيد من المال من المستهلكين والمطورين وصانعي المحتوى والفنانين والناشرين والشركات الصغيرة والتجار.

وتتهم القضية المدنية آبل بالاحتكار غير المشروع للهواتف الذكية عن طريق فرض قيود تعاقدية على المطورين وحجب حق الوصول الضروري عنهم.

وانخفض سهم آبل في عمليات التداول ثلاثة بالمئة.

