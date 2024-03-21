الهلال الأحمر الفلسطيني: 37 أماً يقتلن يوميا في قطاع غزة



قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس ،

إن 37 أما تقتل يوميا في قطاع غزة.

وأضاف الهلال الأحمر ، في تصريح اليوم

أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أنه "في الوقت الذي تحتفل به دول العالم العربي بعيد الأم، هناك 37 أما يُستشهدن يوميا، في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة المحاصر، لليوم الـ167".

ونقلت الوكالة عن هيئة الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، قولهما إن "هناك 28 معتقلة من الأمهات، وهن من بين 76 معتقلة يقبعن في سجون الاحتلال الإسرائيلي حيث يحرمهن الاحتلال من عائلاتهن وأبنائهن".

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