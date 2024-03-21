السيسي يدعو للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، للوقف الفوري لإطلاق النار بقطاع غزة، مشيراً إلى ما يتعرض له القطاع وسكانه من كارثة إنسانية ومجاعة تهدد حياة المدنيين الأبرياء، فيما حذر من العواقب الخطيرة لأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان أصدرته الرئاسة المصرية، عقب لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والوفد المرافق له، الذي يزور القاهرة حاليا، حيث تناول اللقاء الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، وآخر مستجدات الجهود المشتركة للوساطة بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين.

وشدد الرئيس المصري، على ضرورة التحرك العاجل لإنفاذ الكميات الكافية من المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكداً ضرورة فتح آفاق المسار السياسي من خلال العمل المكثف لتفعيل حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وثمن السيسي حجم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستمرار التشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

من جانبه أشاد الوزير الأمريكي، بالجهود المصرية للدفع تجاه التهدئة، مؤكداً حرص الولايات المتحدة على التنسيق والتشاور بهدف استعادة الاستقرار والأمن بالمنطقة.

وقد توافق الجانبان على أهمية استمرار الجهود المشتركة في هذا الصدد، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم بأي شكل أو صورة.

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