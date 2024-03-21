وزيرة الخارجية الألمانية تزور الشرق الأوسط يوم الأحد

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أمام مجلس النواب اليوم الخميس أنها ستتوجه إلى الشرق الأوسط يوم الأحد.

وزارت بيربوك المنطقة ست مرات منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وقالت إنها ستسافر إليها مرة أخرى يوم الأحد لبذل كل ما في وسعها لإيجاد حل.

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