وزيرة الخارجية الألمانية تزور الشرق الأوسط يوم الأحد

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أمام مجلس النواب اليوم الخميس أنها ستتوجه إلى الشرق الأوسط يوم الأحد.
وزارت بيربوك المنطقة ست مرات منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وقالت إنها ستسافر إليها مرة أخرى يوم الأحد لبذل كل ما في وسعها لإيجاد حل.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN21032024000110011019ID1108007433
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.