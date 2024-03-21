Thursday, 21 March 2024 11:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزيرة الخارجية الألمانية تزور الشرق الأوسط يوم الأحد

3/21/2024 3:00:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أمام مجلس النواب اليوم الخميس أنها ستتوجه إلى الشرق الأوسط يوم الأحد.

وزارت بيربوك المنطقة ست مرات منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وقالت إنها ستسافر إليها مرة أخرى يوم الأحد لبذل كل ما في وسعها لإيجاد حل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN21032024000110011019ID1108007433

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث