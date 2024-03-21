من هي ابنة الزعيم الكوري الشمالي وخليفته المحتملة؟

تعود أوّل إطلالة علنية لها إلى العام 2022 وحازت مؤخّرا لقب "هيانغدو" أي المرشدة، ما يدفع للظنّ أنها قد تخلف والدها يوما ما... فماذا نعرف عن جو إي ابنة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون؟

من هي فعلا؟



كانت أوّل إطلالة لها في وسائل الإعلام الرسمية سنة 2022 عندما رافقت والدها خلال عملية تجريبية لإطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات.

وإن كانت كوريا الشمالية لم تعرّف عنها يوما باسمها بشكل رسمي ولم تكشف عن سنّها، فإنّ الاستخبارات الكورية الجنوبية تعتقد أنها جو إي، ابنة كيم جونغ أون والمغنية المشهورة سابقا ري سول جو التي يقدّر المحلّلون أنها اقترنت بالزعيم الكوري الشمالي سنة 2009.

وكان التأكيد الوحيد على وجودها قد صدر من نجم كرة السلّة الأمريكي السابق دينيس رودمان الذي قال إنه التقى ابنة للزعيم الكوري الشمالي تُدعى جو إي خلال زيارة لكوريا الشمالية قام بها في العام 2013.

وقدّمت في إحدى الفترات على أنها الابنة الثانية "للمرشد العظيم" في كوريا الشمالية، غير أن سيول صرّحت العام الماضي أنه "ليس في وسعها التأكيد" إن كان لكيم جونغ أون ابن بكر.

- ماذا عن والدتها؟ -

تعود أوّل إطلالة إعلامية لريو سول جو إلى العام 2012. فغالبا ما رافقت هذه المغنية المشهورة سابقا والتي يعتبر المحلّلون أنها تتمتّع بنفوذ واسع، زوجها في فعاليات رسمية بحضور زعماء أجانب، مرتدية ملابس من ماركات فاخرة حتّى أنها حملت مرّة حقيبة يدوية من تصميم "كريستيان ديور".

وقد سمحت إطلالاتها الرسمية المقرونة بلقب "السيّدة الأولى" الذي منحها إيّاه كيم جونغ أون سنة 2018 بكسر الأعراف السائدة في بلد كانت فيه الإطلالات العلنية لزوجتي الزعيمين السابقين، أي والد كيم وجدّه، نادرة وحياتهما محاطة بالسرّية.

وفي الفترة الأخيرة، ظلّت ري تشاهَد مع زوجها وابنتها حتّى لو بدا أن كيم اختار ابنته بدلا من زوجته لمرافقته خلال الأحداث الكبيرة.

- هل ستخلف كيم جونغ أون؟



خلال عرض عسكري في الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس البلد في 8 فبراير، شوهد الماريشال باك جونغ تشون، وهو من الضباط الأوسع نفوذا في كوريا الشمالية، راكعا أمام جو إي، في ما اعتبره محلّلون دليلا لا لبس فيه على تأدية فروض الولاء.

ورأى أهن تشان-إل الجندي السابق في كوريا الشمالية الذي بات يعمل في مجال الأبحاث في كوريا الجنوبية حيث يدير المعهد الدولي للدراسات حول كوريا الشمالية أن "باك يمثّل الجيش الكوري الشمالي وأدّى فروض الولاء لجو إي علنا".

وفي 16 مارس، استخدمت وسائل الإعلام الكورية الشمالية لقب "المرشدة العظمى" في وصف جو إي. وفي النسختين الإنجليزية والكورية من تحقيق للوكالة المركزية للإعلام الكوري "كاي سي ان ايه" مرفق بصور عن زيارة لكيم وابنته لمزرعة، استُخدمت صيغة المثنّى من هذا اللقب الفخري للإشارة على ما يبدو إلى الزعيم الكوري الشمالي وابنته.

وكان كيم جونغ أون الذي يرجّح أن يكون ولد في 1983 أو 1984 في الثلاثين من العمر عندما خلف والده سنة 2011 على رأس السلالة الوحيدة في العالم .



وتعدّ شقيقته كيم يو جونغ أيضا من الشخصيات المؤثّرة في البلد.

- ما هو أسلوبها؟



يُعرف والدها بحبّه للسترات الجلدية ويبدو أنه نقل ولعه هذا لابنته. وفي نوفمبر، صوّر الاثنان بسترة جلدية ونظّارة شمسية.

وقد استرشد كيم جونغ أون بدوره بجدّه كيم إل سونغ في تصفيف شعره وأسلوب لباسه وطريقة تصرّفه في العلن.

ويعتبر محلّلون أنه منهج متّبع لإبراز سلالة "بايكتو" على اسم جبل مقدّس في شمال شبه الجزيرة حيث ولد كيم جونغ إيل في 16 فبراير 1942، بحسب السجّلات الرسمية.

ولم يعهد يوما بقيادة البلد إلى امرأة، غير أنه "قد يكون انتماء جو إي إلى سلالة بايكتو المقدّسة ما دفع الزعيم الحالي الى اختيارها خلفا له"، بحسب فلاديمير تيخونوف الأستاذ المحاضر في العلوم الكورية في جامعة أوسلو.

- ما هو نمط عيشها؟



لا شكّ في أن جو إي تنعم بعيش رغيد، لكّنها "تُستغلّ لأغراض إيديولوجية وسياسية وينبغي لها أن تتبنى موقفا علنيا ما زالت جدّ يافعة له".

وبدت في بعض التسجيلات الرسمية المصوّرة متعبة، "فهي تبقى طفلة في النهاية"، بحسب سوو كيم من "ال ام آي كونسالتينغ" التي كانت تتعاون مع وكالة الاستخبارات الأمريكية.





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