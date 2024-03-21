الملكة كاميلا تكشف آخر تطورات حالة الملك تشارلز الصحية



أعلنت ملكة بريطانيا، كاميلا، أثناء استقبالها جمعا من الناس خلال زيارة لأيرلندا الشمالية اليوم الخميس إن زوجها الملك تشارلز الذي يعالج من السرطان يتحسن بشكل "جيد جدا".

ويتغيب تشارلز عن واجباته العامة منذ يناير الماضي مع خضوعه لعلاج لنوع غير محدد من السرطان، مما جعل كاميلا وولي العهد الأمير وليام يمثلان الوجه العام للعائلة المالكة.

وقالت كاميلا (76 عاما) لتلميذة أعطتها خارج أحد المتاجر بطاقة تتمنى لزوجها التوفيق "شكرا لك. سيكون سعيدا".

وخرجت كاميلا ووليام هذا الأسبوع للقاء الناس والمشاركة في أعمال خيرية ليمثلا الدور العام للعائلة المالكة بينما تتعافى كيت، أميرة ويلز، من مشكلة صحية، وهي إحدى الوجوه العامة البارزة للأسرة المالكة.

ومن غير المتوقع أن تعود كيت إلى الاضطلاع بمهامها الرسمية إلا بعد عيد القيامة في 31 مارس ، بعد إجراء عملية جراحية في البطن لحالة غير سرطانية في يناير.

وأنشأت كاميلا التي تحب الكتب جمعية خيرية للقراءة. ومن المقرر أن تحضر فعالية في وقت لاحق اليوم الخميس للاحتفال بتاريخ الأدب في أيرلندا الشمالية في قلعة هيلزبورو يستضيفها الشاعر بول مولدون.