مقتل 4 فلسطينيين بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم نور شمس بالضفة الغربية

قُتل أربعة فلسطينيين إثر مداهمة الجيش الإسرائيلي مخيم نور شمس في طولكرم بشمال الضفة الغربية المحتلة منتصف ليل الأربعاء الخميس، وفق ما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الخميس.

وذكر مراسلو وكالة فرانس برس أن القوات الإسرائيلية انسحبت من المخيم صباح الخميس، بعد ساعات من إعلان الجيش أنه ينفذ عملية عسكرية فيه، مؤكدا أن مسيّرة قامت خلالها باستهداف شخصين "شكلا تهديدا فوريا للقوات".



وأعلن في وقت لاحق مقتل "مسلحَيْن" في تبادل لإطلاق النار، والعثور على "سلاح رشاش" مع أحدهما من دون مزيد من التوضيح.

وقالت جمعية الهلال الأحمر على منصة إكس "نقلت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني... شهيدا يبلغ 18 عامًا من مخيم نور شمس في طولكرم. وبذلك يرتفع عدد الشهداء إلى 4 منذ اقتحام قوات الاحتلال للمخيم".

وقال الهلال الأحمر إن اثنين منهما قتلا بقصف من طائرة مسيَّرة واثنين آخرين بالرصاص الحي، مشيرا الى سقوط عدد من الجرحى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن مصادر طبية أن القتلى هم أحمد مروان محمد أبو علي (22 عاما) وعبد الله محمود القيسي (20 عاما) اللذان قتلا برصاص الجيش، ونضال أبو عبيد (23 عاما) وإياد نضال عزمي كانوح (19 عاما) اللذان قتلا عندما استهدفت مسيرة إسرائيلية موقعا في حارة المنشية في مخيم نور شمس.

وقالت عائلة نضال أبو عبيد إنه كان بائع خضروات في المخيم. وقال عمه زياد أبو عبيد (52 عاما) لوكالة فرانس برس في المشرحة إن نضال "كان يريد بناء مستقبله. أراد أن يكسب لقمة عيشه". وأضاف "جاء الاحتلال وقتل كل آماله، مثلما هي حال أي شخص آخر في المخيم".

بعد أن قام عمال الطرق بإزالة الأنقاض التي خلفتها الجرافات الإسرائيلية، حمل جمع من الشباب الجثث الأربع وساروا بها عبر شوارع مخيم نور شمس إلى منازل عائلاتهم. وأطلق بعضهم النار من أسلحة رشاشة في الهواء.

وفي المنزل، قالت جولان أبو عبيد لوكالة فرانس برس إن ابن عمها نضال كان ببساطة في المكان الخطأ في الوقت الخطأ وإنه لم يكن هو نفسه مقاتلًا.

وقالت وهي تبكي بينما تجمع حشد من الناس حول جثمانه الذي لُف بالعلم الفلسطيني "كبر معنا. كان مع شباب الكتيبة واقفا معهم. واستهدفهم الجيش الإسرائيلي".

تنفذ القوات الإسرائيلية على نحو متكرر مداهمات في القرى والبلدات والمدن الفلسطينية، ولكنها صارت تلجأ على نحو متزايد لاستخدام المسيرات فيما تصاعد العنف في الضفة الغربية.

وقالت السلطات الفلسطينية والهلال الأحمر إن ثمانية فلسطينيين على الأقل قتلوا في أقل من 24 ساعة في الضفة الغربية.

فقد قُتل ثلاثة، بينهم قيادي في حركة الجهاد الاربعاء في ضربة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة في جنين التي تُعد معقلاً الفصائل الفلسطينية المسلحة في شمال الضفة الغربية.

وقُتل فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم الأمعري للاجئين قرب رام الله.









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