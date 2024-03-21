الجزائر: الإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة



أصدرت رئاسة الجمهورية الجزائرية بيانا اليوم الخميس تضمن تحديد موعد إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يوم السبت السابع من سبتمبر 2024.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: "ترأس، اليوم، عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعًا خُصّص لدراسة التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقبلة".

وحضر الاجتماع، رؤساء مجلسي الأمة، والمجلس الشعبي الوطني، والمحكمة الدستورية، وعدد من كبار المسؤولين .

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز