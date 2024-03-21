صفر بلاغات مرورية لحوادث مجهولة و15 % انخفاض الوفيات بعجمان خلال 2023

أشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، بجهود إدارة المرور والدوريات في تعزيز أمن الطرق والتي أثمرت بخفض عدد البلاغات المرورية للحوادث المجهولة في إمارة عجمان خلال العام 2023 إلى صفر، بما يساهم في دعم مؤشرات الأجندة الوطنية لعام 2023.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لإدارة المرور والدوريات، بحضور العميد عبد الله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، والمقدم راشد حميد بن هندي نائب مدير إدارة المرور والدوريات، وعدد من الضباط، وذلك وفق برنامج التفتيش الزمني للاطلاع على سير إجراءات العمل ومناقشة الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث.

نتائج

بدأ قائد عام شرطة عجمان جولته بتفقد آلية العمل في الأقسام والأفرع ومكاتب الإدارة، واطلع على نتائج تحقيق المؤشرات الداعمة لتحقيق مؤشر الأجندة الوطنية، مشيداً بجهودهم المتميزة التي أثمرت بتحقيق جميع المؤشرات بنسب متميزة وصلت نسبة تحقيق بعضها إلى 175% والبعض الآخر إلى 145%، كما أثنى على الإنجاز المتميز في خفض الحوادث المجهولة إلى صفر، وخفض الجسيمة بنسبة 14%، فيما انخفضت وفيات حوادث السير بنسبة 15% وخفض الإصابات بنسبة 20% خلال عام 2023.

واطلع القائد العام لشرطة عجمان على أبرز المبادرات والخدمات الذكية التي تم إطلاقها لدعم جودة الخدمات المقدمة للجمهور وتعزيز رضاهم وسعادتهم، وكذلك الجهود التوعوية والتقنيات والوسائل المستخدمة في توعية الجمهور، مشيداً بجهود جميع العاملين بإدارة المرور والدوريات وحرصهم على أداء واجبهم على أكمل وجه، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد في أداء مهامهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز