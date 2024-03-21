الإمارات.. فرصة لسقوط الأمطار غداً مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة



يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام، يصبح غائما ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق خاصة الساحلية والغربية مع فرصة سقوط أمطار، وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة غدا، أن الرياح تكون شمالية غربية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س، ويكون البحر في الخليج العربي متوسطا إلى خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 01:12 والجزر الأول عند الساعة 17:38؛ أما بحر عمان فيكون خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:06 والمد الثاني عند الساعة 21:06، والجزر الأول عند الساعة 14:40 والجزر الثاني عند الساعة 03:16.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة

الحرارة العظمى

الحرارة الصغرى

الرطوبة العظمى

الرطوبة الصغرى

أبوظبي

29



17



85



30

دبي

31



19



75



40

الشارقة

30



16



85



40

عجمان

27



19



90



30

أم القيوين

28



15



90



30

رأس الخيمة

28



18



85



30

الفجيرة

30



19



80



20

العـين

34



16



90



15

ليوا

36



15



90



15

الرويس

35



18



75



25

السلع

34



19



75



30

دلـمـا

29



21



80



40

طنب الكبرى / الصغرى 27

23



85



35

أبوموسى

27



23



85



35





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