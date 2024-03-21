رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه .. ملك الأردن يصل الإمارات في زيارة أخوية

وصل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، إلى البلاد اليوم في زيارة أخوية.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، في مقدمة مستقبلي أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني لدى وصوله والوفد المرافق مطار البطين في أبوظبي.

كما كان في الاستقبال، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي حميد عبيد أبوشبص رئيس ديوان المحاسبة.

ويرافق جلالة الملك، خلال الزيارة، دولة الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني، ومعالي الدكتور جعفر حسان مدير مكتب جلالة الملك، وسعادة نصار الحباشنة سفير الأردن لدى الدولة.





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