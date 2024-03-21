مكتوم بن محمد: عيسى بوحميد ترجم رؤى الشيخ راشد بن سعيد في وضع أسس الخدمات الحكومية في دبي

احتفى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بعيسى بوحميد -رحمه الله- حيث أكد سموه أنه ترجم رؤى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وتوجيهاته في وضع أسس الخدمات الحكومية في دبي.

وقال سموه:

نحتفي اليوم بأحد رجال الرعيل الأول الذين ساهموا في نهضة دبي وخدموا أهلها بتفانٍ وإخلاص، ترجم عيسى بوحميد -رحمه الله- رؤى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وتوجيهاته في وضع أسس الخدمات الحكومية في دبي، وحقق إنجازات مشهودة بتوجيهٍ منه في الإشراف على أهم مشاريع تمديد المياه فيها، كما عمل ضمن لجان الإسكان وتوزيع الأراضي على المواطنين، إضافةً إلى إشرافه على مشاريع لتطوير البنى التحتية.

نستذكر اليوم مآثره ونشكر جهوده، كأحد المخلصين الذين ساهموا بجهودهم في مسيرة دبي واستقروا في ذاكرتها، لأنّ دبي لا تنسى المخلصين.





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