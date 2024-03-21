دبي للقرآن تختار الشيخة هند الشخصية الإسلامية للدورة الحالية للمسابقة

اختارت جائزة دبي الدولية للقرآن حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم الشخصية الإسلامية للدورة الحالية لمسابقة القران ( الدورة 27).

أعلن عن ذلك

الدكتور سعيد حارب، نائب رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن،

خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر انعقاد المسابقة في ندوة الثقافة والعلوم

نيابة عن إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة.

ودأبت الجائزة كل عام على

اختيار شخصية إسلامية يتم تكريمها في الحفل الختامي للجائزة سواء من العلماء الأكارم الذين أفنوا أعمارهم في خدمة العلم الشرعي وإفادة المسلمين في أمور دينهم وفتاواهم أو من شخصيات القادة الذين قدموا لشعوبهم وللإنسانية عامة خدمات جليلة وسخروا طاقاتهم لأعمال الخير ومساعدة المحتاجين.

وكان على رأس من كرمتهم الجائزة القائد المؤسس

المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، رحمه الله ، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد

العزيز آل سعود والرئيس علي عزت بيجوفيتش، رحمه الله، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر الشريف، والدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وغيرهم كثير من هؤلاء البارزين الأجلاء.

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