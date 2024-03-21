إلغاء إطلاق سفينة الفضاء الروسية سويوز قبل ثوان من تنفيذه



أُلغي إطلاق سفينة الفضاء الروسية (سويوز) إلى محطة الفضاء الدولية قبل لحظات من الموعد المحدد اليوم الخميس، وتم بسلام إجلاء طاقمها المكون من مواطن من روسيا البيضاء وآخر من الولايات المتحدة بأمان.

وقال مركز التحكم في المهمة باللغة الروسية "انطلق!" خلال عرض الصاروخ في موقع الإطلاق في قاعدة بايكونور في صحراء قازاخستان حيث أمكن رؤية الكبل الرئيسي وهو ينفصل عن الصاروخ.

ثم سُمعت كلمات "إلغاء الإطلاق تلقائيا" في البث المباشر قبل 20 ثانية فقط من الإطلاق المقرر.

وقالت وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس، إنه حدث انخفاض في تيار مصدر الطاقة الكيميائية قبل حوالي 20 ثانية من الإقلاع.

وإلغاء الرحلات بإشعار متأخر أمر نادر الحدوث، إذ كان الصاروخ على منصة الإطلاق وكان طاقمه مستعدا للإقلاع.

وذكرت وكالة الفضاء الروسية أن الإطلاق سيتم يوم السبت 23 مارس في الساعة 12:36 بتوقيت جرينتش، وقلل يوري بوريسوف رئيس الوكالة من شأن ما حدث.

وقال بوريسوف "أيها الزملاء، هكذا هو الفضاء والموقف مفهوم تماما".

وتم استعراض الطاقم، بما في ذلك رائد الفضاء من إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) تريسي دايسون ورائد الفضاء الروسي أوليج نوفيتسكي ومارينا فاسيليفسكايا من روسيا البيضاء، قبل الإلغاء مباشرة.

وكان من المقرر أن يبقى نوفيتسكي وفاسيليفسكايا لمدة 12 يوما فقط في محطة الفضاء الدولية.

وقالت ناسا إنه من المقرر أن يقضي دايسون ستة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية لإجراء تجارب على التكنولوجيا التي من شأنها أن تساعد البشر على الاستعداد للمهام الفضائية مستقبلا.