المنتخب الألماني لكرة القدم يستبدل أديداس بنايكي اعتباراً من 2027

ستصل الشراكة التاريخية بين المنتخب الألماني لكرة القدم وشركة "أديداس" للمستلزمات الرياضية الى نهايتها في ديسمبر 2026، وذلك بعدما توصل الاتحاد المحلي للعبة الى اتفاق مع المنافسة الأساسية "نايكي" لارتداء شعارها اعتباراً من 2027، وفق ما أعلن الخميس.

ووقع الاتحاد الألماني لكرة القدم عقداً مع الشركة الأميركية العملاقة يمتد لسبعة أعوام، ما يعني أن كأس العالم المقبلة المقررة عام 2026 ستكون الأخيرة للمنتخب الفائز بأربعة ألقاب عالمية مع شعار "أديداس"، الشركة الألمانية التي كانت الراعي الرسمي لـ"مانشافت" منذ 1954.

وقال رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم بيرند نويندورف "إننا نتطلع للعمل مع نايكي"، مشيداً بـ"الثقة التي وضعتها فينا".

وتابع "ستُمكِن الشراكة المستقبلية (مع نايكي) الاتحاد الألماني لكرة القدم من مواصلة تنفيذ المهام الرئيسية في العقد المقبل بهدف التطوير الشامل لكرة القدم في ألمانيا"، مستطرداً "هناك شيء واحد واضح أيضاً: حتى ديسمبر 2026، سنُبذِل كل ما في وسعنا لتحقيق النجاح المشترك مع شريكنا القديم والحالي أديداس الذي تدين له كرة القدم الألمانية بالكثير منذ أكثر من سبعة عقود".

وارتبط اسم "أديداس" بالمنتخب الألماني منذ تتويجه باللقب العالمي الأول من أصل أربعة، وكان ذلك عام 1954 حين فازت ألمانيا الغربية على المجر 3-2، قبل أن يضيف "مانشافت" ألقاب 1974 و1990 و2014، الى جانب وصوله الى النهائي أعوام 1966 و1982 1986 و2002.

كما حصد النجاح مع الخطوط الثلاثة الشهيرة لـ"أديداس" على الصعيد القاري حيث أحرز كأس أوروبا ثلاث مرات أعوام 1972 و1980 و1996 ووصل الى النهائي في ثلاث مناسبات أخرى أعوام 1976 و1992 و2008.

وتستضيف ألمانيا نهائيات كأس أوروبا المقبلة والمقررة في الصيف بين 14 يونيو و14 يوليو.

وستقوم "نايكي" بتجهيز "جميع المنتخبات الوطنية في الاتحاد الألماني لكرة القدم والترويج لكرة القدم الألمانية بأكملها"، وفقا لبيان صادر عن الشركة الأميركية العملاقة التي قدمت "أفضل عرض اقتصادي على الإطلاق"، وفقاً للمدير التنفيذي في الاتحاد الألماني لكرة القدم هولغر بلاسك.

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