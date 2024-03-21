رمضان في مصر.. أجواء إيمانية وفرحة مجتمعية

يتميز شهر رمضان المبارك في مصر بطابعه الخاص في ظل أجوائه المليئة بالروحانية وتتحول الشوارع والأسواق خلاله إلى أماكن مليئة بالنشاط والحيوية فيما تتزين المدن بالفوانيس والزينة الرمضانية التي تعكس جواً من البهجة والفرح.

وتتجلى الروحانية خلال هذا الشهر المبارك في ارتياد المساجد لتلاوة القرآن الكريم وأداء الصلوات الخمس و تزدان المنازل بالزينة الرمضانية وتتجمع العائلات حول موائد الإفطار معا في أجواء من التآلف والمحبة.

ووجبة الإفطار في مصر وجبة مميزة تحتوي على تشكيلة متنوعة من الأطعمة المحلية في حين يتميز سحور رمضان بالأكلات التي تمد الصائمين بالطاقة طول نهار رمضان .

وتعم مصر الأجواء الروحانية .. فبعد صلاة المغرب والإفطار، يتوجه الناس من الرجال والنساء والأطفال في مجموعات لأداء صلاة "التراويح والتهجد" في المساجد، وتسود مظاهر الحب والتواصل والتراحم بينهم .

ويتفنن الناس فى وضع الزينة والزخارف الرمضانية فى الشوارع وتنشط مظاهر الحياة ليلا حيث يسهر الناس خارج منازلهم خاصة في شوارع وأحياء القاهرة التاريخية، مثل حي الحسين وخان الخليلي وشارع المعز لدين الله والفسطاط إضافة إلى الجلوس على المقاهي المزدحمة وارتياد الأسواق التي تظل مفتوحة حتى ساعة متأخرة من الليل علاوة على التمتع بأمسيات ممتعة في الفنادق التي تستضيف خيما رمضانية تعكس جماليات الشهر الفضيل .

وارتبط "شهر رمضان" فى أذهان المصريين بالعديد من صنوف الحلويات مثل الكنافة والقطايف التي تتقن تحضيرها محال الحلويات والأسر في أطباق متنوعة .

وتُشتهر المائدة المصرية خلال الشهر المبارك بأطباق معينة كطبق الفول بزيت الزيتون والليمون والزبادي وطبق الفواكه المجففة "الخشاف" الذي يحتوي على تمور ومشمش وتين مجفف ممزوجين بشراب محلي .

و يتميز الشهر الفضيل بروح الود والمحبة والتعاطف التي تجتاح الناس ما يتجلى واضحًا في مبادرات توزيع الطعام على المحتاجين والمسافرين.

وتعد ظاهرة "المسحراتي" فى مقدمة الطقوس الرمضانية وهو شخص يجوب الشوارع ممسكا بطبلته التى يدق عليها بضربات إيقاعية مميزة لإيقاظ النائمين لتناول وجبة السحورمرددا عبارات شعرية ممتعة ونغمة معينة تشبع بها الوجدان المصرى عبر عقود إلى جانب "مدفع الإفطار" الذي كان يُطلق في مصر إيذانا بدخول وقت الإفطار ويترقبه الناس كترقبهم لآذان المغرب.. فيما تتردد طوال اليوم أغاني رمضان للمبدعين سيد درويش ومحمد عبد المطلب باعثة في النفوس الفرحة بهذا الشهر الفضيل.