طرق دبي ترقّي أجهزة تعبئة رصيد بطاقة نول في محطات مترو دبي

انتهت هيئة الطرق والمواصلات في دبي من العمل على ترقية (165) جهازاً من أجهزة تعبئة رصيد بطاقة نول في محطات المترو البالغ عددها (262) جهازاً، من خلال إجراء عددٍ من التحسينات على هذه الأجهزة وترقيتها.



وتهدفُ الهيئة من وراء هذه الخطوة إلى تحقيق غايتين اثنتين مهمتين، وهما: ترقية أجهزة تعبئة رصيد بطاقة نول وتمكينها من إجراء عمليات الدفع الرقمي لإعادة شحن الرصيد وتمكين الأجهزة من إرجاع الباقي من المبلغ المدفوع على شكل عملات ورقية أو معدنية، بالإضافة إلى تعزيز سعادة المتعاملين من مستخدمي مترو دبي من السكان والزوّار والسيّاح القادمين إلى الإمارة من مختلف بلدان العالم.



وقال حسن المطوع، مدير إدارة تشغيل القطارات في مؤسسة القطارات بهيئة الطرق والمواصلات: "تتميز الأجهزة المُحَدّثة لتعبئة الرصيد، بعد تحسينها وترقيتها، بتصميم عصري، واختيار لون مميز لهذه الأجهزة، ليَسهُل على الجمهور التعرف إليها في كل محطة. وستساهم الأجهزة الجديدة في تقليل زمن إجراء المعاملات بنسبة 40%، مما يضمن للركاب تجربة عملية سلسة ومريحة. وتضمنت الترقيات التي أُجرَيَت على أجهزة بيع التذاكر الموجودة في محطات الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي تحسينات في إجراءات التعامل مع الأوراق النقدية والعملات المعدنية، بما يلبي احتياجات المتعاملين، وبالتالي يمكن للركاب الآن انجاز اجراءات تعبئة الرصيد بشكل أسرع من شأنه أن يقلل وقت الانتظار على أجهزة بيع التذاكر في المحطات."

وأضاف المطوّع "تنبع هذه المبادرة من الرؤية الطموحة لهيئة الطرق والمواصلات المتمثلة في "الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام" وتؤكد التزامها الثابت برضا المتعاملين. ويتجلى التزام الهيئة بالابتكار من خلال الجهود المتواصلة لزيادة الكفاءة واعتماد نهج متطور لتقديم خدمات أفضل للركاب."

الرؤية المستقبلية



وأشار المطوع إلى أن الهدف الأسمى لهيئة الطرق والمواصلات هو اسعاد المتعاملين من خلال اختصار أوقات انجاز المعاملات وتعزيز سهولة الاستخدام. كما تبرز الاستدامة المالية وكفاءة التشغيل كأهداف رئيسية، مع التركيز القوي على الرقمنة الآمنة للخدمات. وفي محاولة لتشجيع التحول نحو المدفوعات الرقمية، تهدف هيئة الطرق والمواصلات إلى زيادة الشريحة الحالية البالغة 20% من المتعاملين الذين يعتمدون الدفع الرقمي للحصول على خدمات نول في مترو دبي، مما يسهم في تقليل الخدمات اللوجستية المتعلقة بالتعامل النقدي.

وختم مدير إدارة تشغيل القطارات بمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات حديثه قائلاً: إن مترو دبي يمهد الطريق لمستقبل يتميز بالتنقل السهل والمستدام، والهيئة ملتزمة بشكل راسخ بتقديم خدمات عالمية المستوى تلبي الاحتياجات المتطورة لقاعدة ركابها المتنوعة.





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