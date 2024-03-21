محمد بن زايد يصدر قانوناً بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل في أبوظبي



أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي،

قانوناً بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل في أبوظبي، بهدف رسم السياسة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل، وضمان حماية حقوق النزلاء، وتوفير التأهيل الاجتماعي والثقافي المناسب لهم.

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