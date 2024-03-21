محمد بن زايد يصدر قانوناً بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل في أبوظبي

محمد بن زايد يصدر قانوناً بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل في أبوظبي
التاريخ
3/21/2024 3:00:40 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي،
قانوناً بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل في أبوظبي، بهدف رسم السياسة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل، وضمان حماية حقوق النزلاء، وتوفير التأهيل الاجتماعي والثقافي المناسب لهم.
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