«إي إس جي ستاليونز» تستحوذ على شركتي أثاث وتصميم داخلي محليتين

أعلنت مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات، وهي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة، (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية)، عن تعزيز محفظة أعمالها المتنوعة من خلال الاستحواذ على حصص إضافية تمثل نسبة 40% في شركتين في مجال التصميم الداخلي في دولة الإمارات، وهما «مصنع الرؤية للأثاث والديكور» وشركة «ديكوفجين»، في خطوة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ مكانة المجموعة في قطاعي التصميم الداخلي وتصنيع الأثاث.

ويتميز «مصنع الرؤية للأثاث والديكور» بمكانة مرموقة في إنتاج الأثاث الفاخر وأعمال النجارة الحديثة، وتنفرد أعماله بمهارة فائقة في التصنيع ودقة في التصاميم المبتكرة. ويأتي استحواذ «إي إس جي ستاليونز الإمارات» على حصة إضافية في المصنع تمثل نسبة 40% ليجعل ملكية المصنع تعود بالكامل إلى المجموعة بعد الاستحواذ الأولي على حصة تمثل نسبة 60% في المصنع في عام 2022. ويجسد هذا الاستحواذ الكامل التزام «إي إس جي ستاليونز الإمارات» بتعزيز ريادتها في مجالي التصميم والتصنيع في دولة الإمارات.

كما تشتهر شركة «ديكوفجين»، المزود الرئيسي لخدمات التصميم الداخلي والهندسي في المنطقة، بجودة منتجاتها العالمية ولمسات تصاميمها المميزة. وسيؤدي الاستحواذ الأخير لـ «إي إس جي ستاليونز الإمارات» إلى زيادة حصتها في شركة «ديكوفجين» لتصل نسبة تملكها في الشركة إلى 85%، بعد استحواذ سابق للمجموعة على حصة تمثل نسبة 45% في عام 2022. وستُسهم هذه الاستثمارات الاستراتيجية للمجموعة في تعزيز حضورها المتنامي في قطاع التصميم الداخلي والديكور في المنطقة.

وقال مطر سهيل علي اليبهوني الظاهري، رئيس مجلس الإدارة، إي إس جي ستاليونز الإمارات: «تؤكد استثماراتنا الاستراتيجية في كلّ من»مصنع الرؤية للأثاث والديكور«وشركة»ديكوفجين«ثقتنا في الإمكانات الكبيرة لهاتين الشركتين وقدرتهما على تعزيز قطاع التصميم الداخلي في دولة الإمارات العربية المتحدة والارتقاء به، حيث نجحت كل منهما في ترسيخ مكانة رائدة في هذا المجال، مما يتيح لنا الفرصة لدفع عجلة الابتكار وتصدّر مشهد تطور القطاع المزدهر في السوق».

وتعكس عمليات الاستحواذ الأخيرة استراتيجية النمو المتزايد لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات مع توسع عملياتها حول العالم، ثراء محفظة أعمالها وتنوعها في مجالات الهندسة والبناء والتطوير.

وأضاف الظاهري: «مع بروز تحديات جديدة في سلاسل التوريد والإمداد العالمية، أصبح تعزيز سوق التصميم الداخلي المحلي ضرورة استراتيجية في منطقتنا، وباتت استثماراتنا في الشركات المحلية الرائدة مهمةً للارتقاء بمنظومة عمل مزدهرة ومكتفية ذاتياً في مجال التصميم والديكور الداخلي، وتعزيز الابتكار والنمو المستدام في البلاد».

وقال كايد خرما، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات: «نتطلع من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية إلى تعزيز عملياتنا التشغيلية على نحو يتوافق والاحتياجات المتنامية لسوق التصميم الداخلي. وقد أظهر كل من» مصنع الرؤية للأثاث والديكور «وشركة»ديكوفجين«قدرات هائلة في مجالات اختصاصهما، وزيادة نسبة تملكنا فيهما تعكس مدى ثقتنا بخبراتهما ومكانتهما المميزة في السوق، ويُتوج جهودنا الرامية إلى المشاركة بفاعلية في رسم ملامح مستقبل قطاع التصميم الداخلي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة».

ويتخصص «مصنع الرؤية للأثاث والديكور» في تصنيع مختلف أنواع الأثاث والتصاميم وألواح الديكور والأبواب والمفروشات عالية الجودة. وترسخ شركة «ديكوفجين» مكانتها كشركة رائدة في قطاع التصميم والديكور الداخلي الراقي، ونجحت الشركة على نحو مُلفت في تلبية الطلب المتزايد على حلول الديكورات الداخلية الفاخرة. وتعتز الشركة بامتلاكها لقاعدة واسعة من العملاء تشمل مؤسسات رسمية مهمة، فنادق فخمة، مطورين بارزين وشركات مقاولات كبيرة.