«ديار لإدارة المرافق» تتحول إلى «أونتيغرا»

أعلنت «ديار لإدارة المرافق»، المزود لحلول إدارة المرافق والشركة التابعة لـ «ديار للتطوير»، عن هوية علامتها التجارية الجديدة «أونتيغرا» (Ontegra)، إيذاناً ببداية رحلةٍ تحولية لتوفير الحلول المتكاملة والقائمة على التكنولوجيا في مجال إدارة المرافق. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية تماشياً مع التزام المجموعة بتعزيز التميز التشغيلي، وإرساء معايير جديدة للكفاءة بالاستعانة بالابتكار والاستدامة.



ومع تغيير هوية علامتها التجارية، ستقدم «أونتيغرا» خدمات جديدة تركز بشكل أكبر على استخدام الذكاء الاصطناعي لرقمنة خدماتها. كما ستنتقل «أونتيغرا» إلى استخدام نظام «مايكروسوفت»، مؤكدة التزامها بالبحث والتطوير. وستتيح الأفكار والرؤى المباشرة حول التحولات في طلبات المستهلكين للشركة إمكاناتٍ أكبر لتقديم منتجات وخدمات تتمحور حول العملاء.

ويشير مصطلح «أونتيغرا»، المشتق من كلمتي (Onward) و(Integration)، إلى دمج التكنولوجيا المتطورة مع الالتزام بالتميز التشغيلي، ما يعكس التزام الشركة بمبادئ وأهداف SMART (منظومةٌ مستدامة ودقيقة ومرنة وموثوقة وقائمة على التكنولوجيا) لاستخدام الذكاء الاصطناعي بهدف تحسين تجربة العملاء وضمان إدارة مستدامة للأصول والمباني.

طرح مساعدين صوتيين

وإلى جانب الكشف عن علامتها التجارية الجديدة، أعلنت الشركة أيضاً عن خططها لطرح مساعدين صوتيين جديدين مدعومين بالذكاء الاصطناعي، هما «تيكي» (Techi) و«أليغرا» (Alegra) بالاستعانة بتقنيتي (OpenAI) و(ChatGPT)، وذلك خلال الأشهر المقبلة. ويعدّ «تيكي» مساعد عمليات داخلي متعدد اللغات، يمكنه محاكاة المحادثات البشرية وتنفيذ مجموعة من المهام، مثل جدولة المواعيد وإعداد عروض الأسعار وإنشاء الفواتير وغيرها. وبالمثل، يوفر «أليغرا» دعماً قائماً على الذكاء الاصطناعي للعملاء، ليحل محل موظف مكتب المساعدة التقليدي في تقديم خدمة عملاء سريعة وفعالة. وتؤكد «أونتيغرا» على التزام الشركة بالرقمنة الكاملة للعمليات الداخلية وعمليات مكتب المساعدة، وريادة التحول الرقمي، من خلال المنتجات المتطورة المعدة للارتقاء بمعايير إدارة المرافق.

وقال سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة «ديار للتطوير»: «تُمثل خطوة تجديد العلامة التجارية لديار لإدارة المرافق قفزة نوعية تواكب توجهنا نحو عصر جديد وتركيزنا على الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة لمساعدتنا على تحسين كفاءتنا التشغيلية وجودة خدماتنا خاصةً وأن تبنّي التحول الرقمي بات ضرورةً في عالم اليوم، وركيزةً للتحول نحو المستقبل، فضلاً عن كونه يتيح لنا تلبية احتياجات العملاء بطريقة أكثر تكاملاً. و تُعد هذه الخطوة نقطة الانطلاق نحو المزيد من النقلات النوعية المقبلة. وسنرسم مع»أونتيغرا«مساراً نحو مستقبل تكون فيه عملياتنا أكثر استدامة، ومنهجياتنا أكثر مرونة، وخدماتنا أكثر مواءمة مع توقعات العالم الرقمي».

تعلم الآلة

وقال عدنان جبري، مدير عام «أونتيغرا»: «نحن سعداء بتنفيذ هذه الخطوة الاستراتيجية وتحويل هويتنا التجارية من»ديار لإدارة المرافق«إلى»أونتيغرا«من أجل مستقبل جديد. وتمثل رؤيتنا للتكامل السلس لتعلم الآلة والذكاء الاصطناعي مع عملياتنا الأساسية نقطة تحول هامة في هذه الرحلة المستقبلية. كما يعد هذا التحول خطوةً كبيرة تؤثر على كل جانب من جوانب أعمالنا، بدءاً من العمليات الداخلية إلى علاقات العملاء، وهو أكثر من مجرد قرار استراتيجي».

وأضاف: «في إطار مواكبتنا للمعايير العالمية، فإننا نلتزم باعتماد أحدث التقنيات لإحداث تحوّل جذري في تجارب العملاء وتعزيز الإنتاجية والكفاءة والاستدامة. وعليه، تتمتّع أونتيغرا بالإمكانات اللازمة لقيادة مسيرة الابتكار من خلال تقديم خدماتٍ مبتكرة وتصوّر مستقبلي تتكامل فيه التكنولوجيا والتميّز التشغيلي لوضع مفهوم جديد لقطاع إدارة المرافق».

ووصل تطور خدمات إدارة المرافق في دولة الإمارات إلى مرحلة غدا فيها اعتماد تقنيات الروبوتات والأجهزة والبرمجيات المتقدمة أمراً ضرورياً لاستمرار نجاحها. وباعتبارها جزءاً لا يتجزأ من مجموعة ديار، تضمن شركة «أونتيغرا» استمرارية تقديم خدمة استثنائية للعملاء باستخدام هذه التقنيات والاستعداد التام لمواجهة التحديات الناشئة، ما يُعزز مكانتها كقوة رائدة في مجال إدارة المرافق الذي يتّسم بسرعة التغيير.