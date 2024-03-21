«أوتوبرو» تطلق خدمة غسيل السيارات السريعة بدون ماء

أطلقت «أوتوبرو»، الشركة المشغلة لأوسع شبكة من مراكز خدمة صيانة المركبات في دولة الإمارات، والتابعة لمجموعة اينوك، خدمة غسيل السيارات الخارجية السريعة الجديدة كلياً بدون ماء، وذلك تأكيداً على التزام المجموعة بحماية البيئة من خلال مبادرات الاستدامة.

وتعتمد خدمة «كويك ووش» حلولاً عضوية وخالية من المواد الكيميائية وتستخدم سائلاً ذكياً ينزع الغبار والأوساخ من الأجزاء الخارجية للسيارة، وهي متاحة حالياً عبر ثلاثة مواقع في دبي هي الورقاء، وشارع حصة، والبرشاء جنوب. وتخطط المجموعة لتوسيع نطاق الخدمة لتشمل مواقع إضافية بدون خدمة غسيل آلي للمركبات بحلول ديسمبر 2024.

ويمكن للعملاء ركن سياراتهم في المناطق المخصصة داخل المحطة وطلب الخدمة من الموظفين، وتبلغ تكلفة الخدمة 20 درهماً، وتستغرق 4 دقائق في المتوسط لإتمامها بما في ذلك تلميع الإطارات.

وتتيح «أوتوبرو» حالياً عرضاً حتى 28 أبريل 2024 يمنح العملاء الذين ينفقون 100 درهم أو 50 درهماً على غسيل المركبات فرصة الفوز بجوائز أسبوعية بما في ذلك 10.000 درهم أو سيارات MG بما في ذلك سيارة MG Whale الجديدة كلياً.

وتخدم «أوتوبرو» حالياً أكثر من 600 ألف سيارة سنوياً عبر مواقعها الـ 53 في مختلف إمارات الدولة. وأعلنت المجموعة عن توفير ضمان لمدة 24 شهراً لتغيير بطارية السيارة، بالإضافة إلى إطلاق العديد من الخدمات الجديدة التي تشمل الشاحنة المتنقلة لتبديل بطانات الفرامل وتغيير الزيت والإصلاحات الميكانيكية الخفيفة (أوتوبرو فان). بالإضافة إلى شاحنة أوتو برو المتنقلة لغسيل السيارات.