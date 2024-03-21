غرفة تجارة دبي تستعرض مبادرات دعم القطاع الخاص

نظّمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مؤخراً في مقرها الرئيسي اجتماعها الفصلي الأول لعام 2024 مع مجموعات ومجالس الأعمال، حيث تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الجهود الرامية إلى الارتقاء بالبيئة المحفزة للاستثمار في دبي، وتعرف المشاركون في الاجتماع على أبرز الجهود التي تبذلها الغرفة لدعم مصالح مجتمع الأعمال، مع التركيز على تطوير أطر التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد المحلي، ودفع نموه المستدام.

كما تم استعراض أهم الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي بما يشمل تسجيل أعلى عدد للأعضاء الجدد في تاريخ الغرفة، ونمو إجمالي عدد الأعضاء النشطين إلى جانب ارتفاع قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء.

وشهد عام 2023 تأسيس 76 مجموعة عمل جديدة تمثل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ليصل عددها الإجمالي إلى 105 مجموعات أعمال تنضوي تحت مظلة الغرفة، إلى جانب 47 مجلس أعمال تمثل جنسيات المستثمرين، كما تم خلال العام الماضي عقد 145 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال، وتمت مراجعة 111 قانوناً ومشروع قانون بالتعاون مع مجموعات الأعمال بنسبة اعتمادٍ للتوصيات بلغت 53%.

متطلبات

واختتم الاجتماع بحوار مفتوح بين المشاركين لمناقشة أبرز متطلبات الشركات ورجال الأعمال، وسبل الاستفادة من الفرص الواعدة ومواجهة التحديات، بما يعكس الدور المحوري الذي تلعبه مجموعات ومجالس الأعمال.

وخلال حضوره الاجتماع، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تلعب مجموعات ومجالس الأعمال دوراً حيوياً في دعم مصالح الشركات المحلية، وتعزيز العلاقات التجارية، وتحفيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يخدم المصالح المشتركة. كما توفر مجموعات ومجالس الأعمال منصة أساسية لمشاركة أفضل الممارسات والتعاون في تنفيذ المبادرات التي من شأنها تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال».

وأضاف لوتاه قائلاً: «نحرص من خلال الحوار البنّاء مع القطاع الخاص عبر مجموعات ومجالس الأعمال، على تلبية متطلبات كافة القطاعات الاقتصادية، وإرساء بيئة استثمارية حيوية توفر فرصاً واعدة في مختلف المجالات».

أولويات

وتأتي رعاية مصالح مجتمع الأعمال في مقدمة الأولويات الاستراتيجية لغرفة تجارة دبي، حيث يمكن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في دعم تنافسية الاقتصاد من خلال الارتقاء بدور مجموعات الأعمال في تطوير الأطر التنظيمية وآليات العمل في كافة القطاعات الاقتصادية.

وتساهم مجموعات ومجالس الأعمال بشكل فعال في نمو الأنشطة التجارية والاقتصادية في دبي لأنها تضمن تمثيل جميع القطاعات الاقتصادية، وتسهّل الحوار المتبادل بين أصحاب المصلحة والهيئات الحكومية، وتساهم في تحسين بيئة الأعمال في دبي.