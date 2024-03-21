مصرف عجمان يعزز إدارته العليا برئيس مالي للمجموعة

أعلن مصرف عجمان، المؤسسة المالية الإسلامية في الإمارات، عن تعيين ايديز اوزسوي رئيساً مالياً جديداً للمجموعة. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تقوية فريق المصرف القيادي وتؤكد التزامه بمنح عملائه وأصحاب المصلحة خدمات عالية القيمة. ينضم اوزسوي إلى مصرف عجمان بعد أن حقق نجاحاً في منصبه كرئيس مالي لجميع الهيئات القانونية التابعة لسيتي بنك في الإمارات العربية المتحدة، حيث لعب دوراً محورياً في الإشراف على الأنشطة المالية للفروع في البلاد وفي مركز دبي المالي العالمي وفي سوق أبو ظبي العالمي.

وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في مصرف عجمان، أثناء إدلائه بالإعلان، «يسرنا الترحيب بالسيد ايديز اوزسوي في فريق مصرف عجمان. يتمتع السيد اوزسوي بمسيرة مهنية ناجحة وخبرة واسعة في المجال المالي تجعلانه إضافة قيمة للغاية إلى المجموعة. تتماشى مهارات السيد اوزسوي القيادية ورؤيته الاستراتيجية بشكل مثالي مع أهدافنا لتحسين خدماتنا المالية والمساهمة في تنمية اقتصاد الإمارات العربية المتحدة».

ويعد ايديز اوزسوي خبيراً مالياً متمرساً يشتهر بخبرته المكثفة ومهاراته الفريدة في إدارة الأعمال والمنتجات. تمتد خبراته لتشمل الكثير من المجالات الهامة مثل الرقابة المالية والتخطيط والتحليل المالي وإدارة الضرائب.

قبل فترة عمله في سيتي بنك في الإمارات العربية المتحدة، شغل السيد اوزسوي منصب الرئيس المالي لسيتي بنك في العديد من الأسواق المرموقة مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر وباكستان والبحرين والكويت، بالإضافة إلى دوره في سيتي بنك في تركيا. أبدى خلال مسيرته الناجحة عقلية استراتيجية وتحليلية فريدة ساهمت بشكل كبير في النجاح المالي للمنظمات التي عمل لديها.

كما تقلّد اوزسوي خلال مسيرته عدة مناصب قيادية هامة مثل منصب رئيس التخطيط والتحليل المالي ومدير الشراكات والتحالفات الاستراتيجية ورئيس الموظفين ومدير التخطيط الاستراتيجي، وكان يقدم خدماته لكل من المدراء التنفيذيين والمصارف التجارية. لعبت خبراته المتنوعة ونظرته القيادية المستقبلية دوراً محورياً في تعزيز النمو والتميز التشغيلي لتلك المؤسسات.