«فيرد إكسيم» تكرم شركات عالمية ناشئة بجوائز الابتكار في دبي

شهدت دبي تكريم مجموعة مختارة من الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم التي تقود الابتكار في مجال الاستدامة وتحدث تغييراً إيجابياً في العالم من خلال جوائز «فيرد إكسيم» للاستدامة في دبي مؤخراً.

وقال صلاح إبراهيم الناصر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «إكسيم فاينانس» خلال تقديم الجوائز «تتمثل الرؤية في إنشاء مجتمع عالمي من قادة الاستدامة، وتحفيز التأثير البيئي والاجتماعي الإيجابي من خلال الابتكار».

ومن بين إجمالي 160 شركة ناشئة، تم إدراج 34 مشروعاً في القائمة المختصرة للجوائز من خلال عملية اختيار صارمة ومنهجية فريدة من قبل لجنة خبراء، وتم تسليم الجوائز إلى ثلاث شركات ناشئة واعدة للغاية: إكوينوكس من هولندا في فئة الطاقة المتجددة، ومزرعة هاركورت أجري من كينيا في فئة التكنولوجيا الزراعية وكونسبت لوب من باكستان في فئة إعادة التدوير - في حفل توزيع الجوائز البراق في دبي.

سلمت الدكتورة مريم محمد فاطمة مطر، مؤسسة ورئيسة جمعية الإمارات للأمراض الجينية (UAEGDA)، الجوائز للفائزين. تم منح إكوينوكس جائزة الفائز الأكبر، وتم منح جائزة خاصة لعلي حميد علي اللوغاني آل علي من الإمارات لكونه أصغر مبتكر.

وأطلق جوائز «فيرد إكسيم» للاستدامة شركة «إكسيم للتمويل»، وهي شركة تسهيلات مالية مقرها دبي، لتمكين قادة المستقبل في مجال الابتكار الأخضر وتكريم الشركات والمؤسسات التي تعمل كمحفزات للتغيير من خلال تسريع الانتقال إلى عالم مستدام.

وتم الاختيار من الشركات الناشئة التي تستخدم الحد الأدنى للمنتجات القيمة (MVPs) التي تتوافق مع أهداف الاستدامة، ومعالجة التحديات البيئية والاجتماعية الحرجة. وتُمنح الجوائز في ثلاث فئات: التنوع والابتكار والفرص. والصناعات المؤهلة للمشاركة هي الطاقة المتجددة والأمن الغذائي وإعادة التدوير والتكنولوجيا الزراعية والتصنيع والتكنولوجيا الحيوية.

وسلط أنشول دواني، الشريك الإداري في إكسيم للتمويل، الضوء على غابة إكسيم وأعلن بثقة أن الالتزام بزراعة الأشجار مع كل فرد أمر مستدام حقاً في الأجيال القادمة وسيكون إرث «فيرد إكسيم» و«إكسيم للتمويل» الذي سيتم ربطه بالشركاء المستقبليين.

وإكسيم للتمويل هي شريك تمويلي رائد للمشاريع العالمية للتصدير والاستيراد، حيث تقدم حلول تمويل مبتكرة لمشاريع الاستدامة. توفر الشركة تمويلاً ميسور التكلفة للمشاريع باستخدام استراتيجيات مختلفة. ويقع المقر الرئيسي لشركة إكسيم للتمويل في دبي ولها تمثيل في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.