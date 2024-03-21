الشارقة تؤكد أهمية رواد الأعمال وتكامل العام والخاص لدعم المشاريع

ناقش مشاركون في المجلس الرمضاني الذي نظمه نادي الشارقة للصحافة، الذي يعمل تحت مظلة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، مساء أمس الأربعاء في مسرح المجاز دور شراكة وتكامل القطاعين العام والخاص في دعم المشاريع الريادية ووصولها للعالمية ومرتكزات نجاح الأعمال وخلق الأفكار المبتكرة وصفات القائد في إدارة المشاريع، كما أكد على أهمية البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتميز بها إمارة الشارقة ودعم رواد الأعمال وتوفير الخدمات التي تعزز من فرص نجاح مشاريعهم، وجرى استعراض نماذج ريادية لمشاريع إماراتية انطلقت من الشارقة إلى العالمية.

وجاء المجلس تحت عنوان «النجاح في ريادة الأعمال.. الفكرة والتطبيق»، بحضور طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وعلياء بو غانم السويدي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وأسماء الجويعد، مدير نادي الشارقة للصحافة، وجمهور المجلس، كما شارك فيه محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، وفادي غندور، مؤسس شركة أرامكس ورئيس شركة ومضة، ونوال النعيمي، رائدة الأعمال الإماراتية، وأدارها الإعلامي د. عبد السلام الحمادي.

حرص

وأكد محمد جمعة المشرخ، حرص إمارة الشارقة على تقديم أشكال الدعم المختلفة لأصحاب المشاريع وتهيئة البيئة المناسبة لتأسيس أعمالهم، من خلال التكاتف بين مختلف الجهات الحكومية المختصة والمناطق الحرة لتيسير عملية الاستثمار، وإنشاء المراكز المختصة لتسهيل الإجراءات، مثل مركز الشارقة لخدمات المستثمرين (سعيد)، الذي يهدف إلى تقديم الخدمات لرواد الأعمال عبر مظلة واحدة تضم الخدمات الحكومية التي يحتاجها المستثمرون، لافتاً إلى وفرة القطاعات الجاذبة للاستثمار بالشارقة، مثل التكنولوجيا الزراعية، والفرص التي وفرها مشروع زراعة القمح في منطقة مليحة، مع تعدد الباقات المجانية المختلفة بالقطاعات المختلفة لدعم أصحاب المشاريع، وتقديم الاستشارات المجانية لرواد الأعمال الشباب.



جذب

من جانبه أكد فادي غندور، أن دولة الإمارات، وإمارة الشارقة بصورة عامة، تمتلك العديد من المشاريع الناجحة التي رسخت مكانتها في سوق الأعمال بصورة واضحة، كما أكد أن وصول أي شركة للعالمية يُبنى على أسس من بينها جذب وتطوير المواهب، وترسيخ مفاهيم الولاء والطموح لدى الموظفين بالمشروع بما يجعلهم قادرين على الثقة في قدرات الشركة، وتطبيق الخطط التي تجمع بين الرؤية والقيادة الصحيحة وحسن الإدارة، لافتاً إلى انعكاس التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص على نجاح المشاريع، كما تطرق إلى تجربته في تأسيس شركة «أرامكس» والمصاعب التي واجهته في بداية الانطلاق وكيفية التغلب عليها، وإسهام التجربة في بناء شخصيته كرائد أعمال، بالإضافة إلى الخبرات التي اكتسبها في هذا المجال معتبراً أهمها البحث الدائم عن المعرفة واستمرارية التعلم والاستفادة من التجارب.



دعم

من جانبها استعرضت نوال النعيمي، رائدة الأعمال الإماراتية تجربتها في تأسيس مشروع «بيبر فيغ» الذي انطلق من إمارة الشارقة، والأثر الإيجابي للدعم الحكومي على النجاح اللافت للمشروع، مؤكدة أنه على الرغم من أن الدراسات والأبحاث تعد ركائز مهمة في تأسيس المشاريع، إلا أن الشغف والإيمان والعمل الدؤوب والسعي للتغلب على التحديات يشكلان أساس النجاح، وأعربت النعيمي التي ابتكرت وصفة «الشوكولاتة الساخنة بنكهة إماراتية»، والتي قدمتها لزوار جناح دولة الإمارات في المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2023 بسويسرا، عن سعادتها بتمثيل الدولة خارجياً ونقل ثقافتها الغنية للعالم.