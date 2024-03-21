إنشاء مركز التميز للتطوير بمجمع الشارقة للبحوث لتعزيز التنمية الصناعية



أعلن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، عن تعاونه مع «ماكس بايت تكنولوجي» (Maxbyte)، الشركة الهندية الرائدة في مجال التصنيع والتحول الرقمي في دولة الإمارات ومقرها أبوظبي، حيث تم الإعلان عن إنشاء مركز التميز الصناعي Industry X.0 في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ليكون الرائد في مجال تطوير الصناعة وتعزيز التنمية الصناعية المتقدمة في المنطقة وتبني أحدث حلول الثورة الصناعية الرابعة.

جاء هذا الإعلان خلال حفل توقيع مذكرة التعاون بينهما أقيم في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، إذ وقع كل من حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ورامشانكار سي اس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ماكس بايت تكنولوجي.

وتركز ماكس بايت على حلول الرقمنة الصناعية والروبوتية وإزالة الكربون لتعزيز الإنتاجية والمرونة والكفاءة والنمو داخل القطاع الصناعي.

منصة

واعرب حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار عن سعادته بالإعلان عن هذه الشراكة الجديدة مع شركة ماكس بايت بقوله: (اختارت ماكس بايت الشارقة مقراً إقليمياً لها، ليوفر مركز التميز الصناعي Industry X.0 حلولاً للقطاع الصناعي، وخاصة الصناعات المتقدمة في مجالات الصحة والاستدامة، وسوف يكون هذا المركز بمثابة منصة لتلاقي القطاع الأكاديمي مع القطاع الصناعي من خلال مركز الأبحاث والصناعات المتقدمة لماكس بايت في المجمع، نحن سعداء بهذه الشراكة ونتطلع إلى شراكات مماثلة في المستقبل«.

وأضاف»إن صناعة القرن X.0 تجتاح القطاع الصناعي على مستوى العالم، وتكشف عن إمكانيات لم يكن من الممكن تصورها قبل بضع سنوات. وستكون المعايير العالية لبرنامج ماكس بايت متاحة في مركز التميز هذا، مما يوفر للشركات الإقليمية خدمات فريدة لتوسيع نطاق أعمالها. يسعدنا أن نرحب بشركة ماكس بايت في نظامنا البيئي النابض بالحياة الذي يقود الابتكار في المنطقة«.

تأهيل

ومن جهته علق رامشانكار سي اس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ماكس بايت تكنولوجي. قائلاً:»يسعدنا إنشاء مركز التميز المتقدم للصناعة X.0 في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار والذي يعد بمثابة مركز ابتكار دايناميكي في هذه المنطقة. هذا هو المكان الذي سيتجه إليه المصنعون المبتكرون لصياغة مستقبلهم من خلال تأهيل وتطوير كوادر بشرية جاهزة للمستقبل تتمتع بمهارات جديدة. لقد تم تصميم مركز التميز للصناعة X.0 الخاص بنا لتمكين المصنعين من زيادة إنتاجيتهم، وكسب المزيد من الأعمال، وتعزيز قدراتهم التصنيعية«.

وأضاف»تسعى ماكس بايت إلى تعليم 200 مصنع حول التحول الصناعي المتقدم 4.0 كل عام باتباع نهج مرحلي وسلس لدعم تحولهم وتميز أعمالهم. كما يسعى البرنامج إلى تأهيل 6000 متخصص تقني وتمكينهم من فرص العمل في المنطقة للتحول إلى الصناعة الإقليمية 4.0 بحلول عام 2028. ويهدف إلى إجراء أكثر من 75 برنامجًا في 3 سنوات. من المتوقع أن يؤثر مركز التميز للصناعة X.0 على أكثر من 1500 شخص وأكثر من 125 مؤسسة.

تسريع

وقال رام شانكار «نهدف إلى تسريع تبني التقنيات الرقمية لتحقيق طموحاتنا بأن نكون شركة عالمية رائدة في مجال الثورة الصناعية الرابعة وخلق النمو المستدام في المنطقة».

تتطور تقنيات الصناعة X.0 بسرعة، مما يساعد الشركات على أن تصبح (ذكية) وأكثر كفاءة. تساعد هذه التقنيات الصناعات على تحسين كفاءتها التشغيلية، وتقليل الأخطاء، وزيادة أداء الأصول، والتركيز على الممارسات الرقمية.

يشمل القطاع المستهدف الرئيسي المؤسسات الصناعية والطلاب والباحثين والمؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية.

هذا ويشكل تبني وتشجيع تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات واحدة من الركائز الأساسية للمشاريع التطويرية. يهدف إلى تسريع التحول الرقمي للقطاع الصناعي، ودعم كبار المصنعين خلال رحلتهم، وتعزيز إنتاجية القطاع، بالإضافة إلى خلق الآلاف من الوظائف الجديدة التي تتطلب مهارات عالية.



