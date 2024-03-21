«الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة» تنظم اللقاء الرمضاني السنوي

تحت رعاية سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، نظمت المؤسسة اللقاء الرمضاني السنوي على مائدة السحور في سفينة الملكة إليزابيث الثانية بدبي، وذلك انطلاقاً من حرصها على توفير بيئة عمل إيجابية وسعيدة وسعياً نحو تعزيز الترابط بين الموظفين بجميع الوحدات التنظيمية التابعة لها.

وخلال اللقاء الذي أُقيم في فندق الملكة إليزابيث الثانية بميناء راشد بدبي، أشاد ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بالتزام المؤسسة بتوجهات حكومة دبي والاستراتيجيات الرامية لتعزيز التنمية المجتمعية وتحقيق سعادة الموظفين والمتعاملين على حد سواء، مشيراً إلى أن بيئة العمل السعيدة تسهم في زيادة مستويات الكفاءة والإنتاجية لدى الموظفين وبالتالي ينعكس ذلك على رضا وسعادة المتعاملين.

وهنأ النيادي موظفي المؤسسة بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعياً الله عز وجل أن يجعل الشهر الفضيل شهر خير وبركة على دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وحكومةً وشعباً، مشيراً إلى أن اللقاء الرمضاني السنوي يأتي في إطار حرص مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على توفير بيئة عمل إيجابية تعزز أواصر الترابط والتآلف بين الموظفين وترسيخ روح الإخاء والمودة بينهم.

وتضمن اللقاء العديد من البرامج والأنشطة المميزة من بينها الإعلان عن إطلاق الفيلم الرسمي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة 2024، وكذلك مسابقة حروف للموظفين والسحب على جوائز قيمة للحضور، إلى جانب التجمع على موائد السحور الرمضانية في أجواء مليئة بالمعرفة والثقافة والسعادة، بما يعزز روح التعاون بين الحضور.

وأوضح النيادي أن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أطلقت مع بداية شهر رمضان المبارك برامج «رمضان الخير» والتي تضم عدداً من الأنشطة التطوعية والمشاريع الخيرية والمحاضرات الدينية والتوعوية بالتعاون مع شريكها الخيري «دي بي ورلد» الخيرية وعدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى فتح باب التطوع ضمن فريق «حاضر» التطوعي التابع للمؤسسة لتنظيم برامج وفعاليات مجتمعية منها توزيع وجبات الإفطار على فئات مختلفة من المجتمع.

وضمن برامج «رمضان الخير»، تم الإعلان عن اكتمال بناء مشروع محل تجاري بمعداته وبضاعته لأسرة متعففة في جمهورية ملاوي من خلال تبرعات الموظفين، وذلك لتمكين الأسرة من العمل وكسب الرزق من خلال المحل.