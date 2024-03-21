أمين الأمم المتحدة يدعو إلى تمهيد الطريق أمام جهود السلام في غزة وفق المواثيق الأممية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 21 - 3 (كونا) -- دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش اليوم الخميس إلى العمل على تمهيد الطريق أمام جهود إحلال السلام في قطاع غزة بالشكل الذي يتماشى مع المواثيق الاممية وقرارات مجلس الامن.
وقال غوتيريش في تصريحات للصحفيين قبيل المشاركة في أعمال قمة الاتحاد الاوروبي في بروكسل إن "غزة تشهد حالة من المجاعة غير مسبوقة منذ ان توليت الامانة العامة للأمم المتحدة وعلينا انهاؤها حالا".
وطالب في طرح متواز لملفي اوكرانيا وغزة "بوقف فوري لإطلاق النار وانهاء حالة من الفوضى والتجاوزات لأبسط القيم الانسانية والمواثيق الدولية في كلتا الحالتين".
وأشار إلى أن العالم "يعيش اليوم حالة من الفوضى حيث تضرب بعض الدول عرض الحائط بكافة التشريعات والقوانين التي بنيت عليها الأمم المتحدة وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه".
وشدد على أن "مبادئ الأمم المتحدة واضحة ومعلومة وهي احترام القانون الدولي وسيادة الدول وتأمين المساعدات الانسانية وقت الحاجة".
ومن جهته قال رئيس المجلس الاوربي شارل ميشال "ان الاتحاد الاوروبي يتقاسم مع الامم المتحدة مبادئها العامة ولهذا السبب يؤكد في كل مناسبة الرغبة في تنسيق الجهود معها في اطار احترام القيم الاساسية ورفع التحديات المشتركة والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لمختلف التوترات في مناطق مختلفةً من العالم".
وينتظر أن يطرح القادة الاوروبيون خلال قمة بروكسل التي تختتم غدا الجمعة على الامين العام للأمم المتحدة رويتهم للإصلاحات الممكن القيام بها على هياكل الامم المتحدة ومجلس الامن وفق المتغيرات العالمية. (النهاية)
ح ت ص / ط م ا
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