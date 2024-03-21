Thursday, 21 March 2024 11:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أمين الأمم المتحدة يدعو إلى تمهيد الطريق أمام جهود السلام في غزة وفق المواثيق الأممية

3/21/2024 2:48:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 21 - 3 (كونا) -- دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش اليوم الخميس إلى العمل على تمهيد الطريق أمام جهود إحلال السلام في قطاع غزة بالشكل الذي يتماشى مع المواثيق الاممية وقرارات مجلس الامن.
وقال غوتيريش في تصريحات للصحفيين قبيل المشاركة في أعمال قمة الاتحاد الاوروبي في بروكسل إن "غزة تشهد حالة من المجاعة غير مسبوقة منذ ان توليت الامانة العامة للأمم المتحدة وعلينا انهاؤها حالا".
وطالب في طرح متواز لملفي اوكرانيا وغزة "بوقف فوري لإطلاق النار وانهاء حالة من الفوضى والتجاوزات لأبسط القيم الانسانية والمواثيق الدولية في كلتا الحالتين".
وأشار إلى أن العالم "يعيش اليوم حالة من الفوضى حيث تضرب بعض الدول عرض الحائط بكافة التشريعات والقوانين التي بنيت عليها الأمم المتحدة وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه".
وشدد على أن "مبادئ الأمم المتحدة واضحة ومعلومة وهي احترام القانون الدولي وسيادة الدول وتأمين المساعدات الانسانية وقت الحاجة".
ومن جهته قال رئيس المجلس الاوربي شارل ميشال "ان الاتحاد الاوروبي يتقاسم مع الامم المتحدة مبادئها العامة ولهذا السبب يؤكد في كل مناسبة الرغبة في تنسيق الجهود معها في اطار احترام القيم الاساسية ورفع التحديات المشتركة والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لمختلف التوترات في مناطق مختلفةً من العالم".
وينتظر أن يطرح القادة الاوروبيون خلال قمة بروكسل التي تختتم غدا الجمعة على الامين العام للأمم المتحدة رويتهم للإصلاحات الممكن القيام بها على هياكل الامم المتحدة ومجلس الامن وفق المتغيرات العالمية. (النهاية)

ح ت ص / ط م ا



MENAFN21032024000071011013ID1108007339

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث