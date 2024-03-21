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الصين تعارض التدخل الأمريكي في قضيتها الحدودية مع الهند

3/21/2024 2:48:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 21 - 3 (كونا) -- أعربت الصين اليوم الخميس عن أسفها ومعارضتها الشديدتين لما سمته "التدخل" الأمريكي فيما يتعلق بقضية ولاية (اروناتشال براديش) الحدودية المتنازع عليها بين الصين والهند.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن المتحدث باسم الخارجية الصينية جيان لين في مؤتمر صحفي القول "لم يتم ترسيم الحدود الصينية الهندية" مؤكدا أن "زانغنان (الاسم الصيني لولاية اروناتشال براديش) هي أراض صينية وهذا حقيقة أساسية لا يمكن إنكارها".
وأكد لين أن مسألة الحدود بين البلدين لا علاقة للجانب الأمريكي بها مبينا أنه "من المعروف للجميع ان الولايات المتحدة لم تدخر جهدا لإثارة الصراعات بين الدول الأخرى والاستفادة منها لخدمة مصالحها الجيوسياسية".
وكان نائب المتحدث باسم الخارجية الامريكية فيدانت باتيل صرح أمس الأربعاء ان "الولايات المتحدة تعترف بمنطقة (أروناتشال براديش) باعتبارها أراض هندية ونعارض بشدة أي محاولات أحادية الجانب لدفع المطالبات الإقليمية من خلال التوغلات أو التعديات العسكرية أو المدنية عبر خط السيطرة الفعلية". (النهاية)

م ك / أ م س



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