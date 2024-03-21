الصين تعارض التدخل الأمريكي في قضيتها الحدودية مع الهند

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 21 - 3 (كونا) -- أعربت الصين اليوم الخميس عن أسفها ومعارضتها الشديدتين لما سمته "التدخل" الأمريكي فيما يتعلق بقضية ولاية (اروناتشال براديش) الحدودية المتنازع عليها بين الصين والهند.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن المتحدث باسم الخارجية الصينية جيان لين في مؤتمر صحفي القول "لم يتم ترسيم الحدود الصينية الهندية" مؤكدا أن "زانغنان (الاسم الصيني لولاية اروناتشال براديش) هي أراض صينية وهذا حقيقة أساسية لا يمكن إنكارها".
وأكد لين أن مسألة الحدود بين البلدين لا علاقة للجانب الأمريكي بها مبينا أنه "من المعروف للجميع ان الولايات المتحدة لم تدخر جهدا لإثارة الصراعات بين الدول الأخرى والاستفادة منها لخدمة مصالحها الجيوسياسية".
وكان نائب المتحدث باسم الخارجية الامريكية فيدانت باتيل صرح أمس الأربعاء ان "الولايات المتحدة تعترف بمنطقة (أروناتشال براديش) باعتبارها أراض هندية ونعارض بشدة أي محاولات أحادية الجانب لدفع المطالبات الإقليمية من خلال التوغلات أو التعديات العسكرية أو المدنية عبر خط السيطرة الفعلية". (النهاية)
م ك / أ م س
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