طائرات مصرية وعربية تنفذ جسرا جويا لإسقاط مساعدات انسانية لأهالي غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة -21 - 3 (كونا) -- واصلت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع نظيراتها من الأردنية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة اليوم الخميس تنفيذ جسر جوي لإسقاط أطنان من المساعدات الانسانية فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة .
وذكر المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة عقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ في بيان أنه تم تنفيذ الجسر الجوي على مدار اليوم وأمس لإسقاط عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية والاحتياجات الأساسية على الفلسطينيين في شمال قطاع غزة .
وأضاف أن الاسقاط الجوي تم من خلال طائرات النقل العسكرية المصرية من طراز (سي 130) التي استمرت القيام برحلاتها من مطار العريش لإسقاط المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية بالتعاون مع دولة الإمارات العربية الشقيقة .
وأوضح أن عمليات الاسقاط الجوي للمساعدات الانسانية الى اهالي غزة تأتي امتدادا للجهود والمساعي المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في ظل الأزمة الراهنة وبالتزامن مع فتح معبر رفح البرى لتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع. (النهاية)
ا س م / ط م ا
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