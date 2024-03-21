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طائرات مصرية وعربية تنفذ جسرا جويا لإسقاط مساعدات انسانية لأهالي غزة

3/21/2024 2:48:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة -21 - 3 (كونا) -- واصلت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع نظيراتها من الأردنية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة اليوم الخميس تنفيذ جسر جوي لإسقاط أطنان من المساعدات الانسانية فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة .
وذكر المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة عقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ في بيان أنه تم تنفيذ الجسر الجوي على مدار اليوم وأمس لإسقاط عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية والاحتياجات الأساسية على الفلسطينيين في شمال قطاع غزة .
وأضاف أن الاسقاط الجوي تم من خلال طائرات النقل العسكرية المصرية من طراز (سي 130) التي استمرت القيام برحلاتها من مطار العريش لإسقاط المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية بالتعاون مع دولة الإمارات العربية الشقيقة .
وأوضح أن عمليات الاسقاط الجوي للمساعدات الانسانية الى اهالي غزة تأتي امتدادا للجهود والمساعي المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في ظل الأزمة الراهنة وبالتزامن مع فتح معبر رفح البرى لتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع. (النهاية)

ا س م / ط م ا



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