رئيسا مصر وروسيا يبحثان هاتفيا تطورات الاوضاع في قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 21 - 3 (كونا) -- بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس تطورات الاوضاع الدولية والاقليمية لاسيما الوضع في قطاع غزة.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار احمد فهمي في بيان ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي اجراه الرئيس المصري مع نظيره الروسي لتقديم التهنئة بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
واستعرض السيسي خلال الاتصال الجهود المصرية للتوصل إلى وقف "فوري" لإطلاق النار مثمنا الموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية.
ومن جانبه اشاد بوتين بالجهود المصرية المتواصلة على المسارين السياسي والإنساني مؤكدا توافق الرؤى بين البلدين بشأن أهمية وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية وأولوية حل الدولتين لاستعادة السلم والأمن بالمنطقة.
وشدد على عمق وقوة العلاقات بين مصر وروسيا وحرص الدولتين المستمر على تعزيزها وفي هذا الاطار تناول الرئيسان سبل تعزيز أطر التعاون المشترك على شتى الأصعدة. (النهاية)
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