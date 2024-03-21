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رئيسا مصر وروسيا يبحثان هاتفيا تطورات الاوضاع في قطاع غزة

3/21/2024 2:48:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 21 - 3 (كونا) -- بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس تطورات الاوضاع الدولية والاقليمية لاسيما الوضع في قطاع غزة.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار احمد فهمي في بيان ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي اجراه الرئيس المصري مع نظيره الروسي لتقديم التهنئة بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
واستعرض السيسي خلال الاتصال الجهود المصرية للتوصل إلى وقف "فوري" لإطلاق النار مثمنا الموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية.
ومن جانبه اشاد بوتين بالجهود المصرية المتواصلة على المسارين السياسي والإنساني مؤكدا توافق الرؤى بين البلدين بشأن أهمية وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية وأولوية حل الدولتين لاستعادة السلم والأمن بالمنطقة.
وشدد على عمق وقوة العلاقات بين مصر وروسيا وحرص الدولتين المستمر على تعزيزها وفي هذا الاطار تناول الرئيسان سبل تعزيز أطر التعاون المشترك على شتى الأصعدة. (النهاية)

ع ف ف / ط م ا



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