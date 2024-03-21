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مصر تعلن كشفا اثريا من عصر الدولة القديمة جنوب القاهرة

3/21/2024 2:48:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 21 - 3 (كونا)-- اعلنت مصر اليوم الخميس الكشف عن "مصطبة" تعود إلى عصر الدولة القديمة وذلك أثناء أعمال البعثة الأثرية المصرية الألمانية التابعة للمعهد الألماني للآثار بمنطقة دهشور الأثرية جنوب القاهرة.
واكد القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور هشام الليثي في بيان لوزارة السياحة والاثار المصرية أهمية الكشف قائلا إن "هذه المصطبة جزء من مقبرة كبيرة لسكان دهشور في عصر الدولة القديمة التي تم الكشف عنها عام 2002 بالتعاون مع الجامعة الحرة ببرلين".
وأضاف الليثي أن أهمية المصطبة تعود كذلك لنقوشها ومناظرها الرائعة والتي تمثل مناظر من أنشطة الحياة اليومية مثل أعمال درس الحبوب وحركة السفن التي تبحر في نهر النيل والسوق ومقدمي القرابين .
ومن جانبه قال مدير المعهد الألماني للآثار السابق ورئيس البعثة الدكتور ستيفان زايدلماير إن المصطبة مبنية من الطوب اللبن وتخص شخص يدعي (سنب-نب-أف) وزوجته إيدوت ويعود تاريخها إلى نهاية الأسرة الخامسة وبداية الأسرة السادسة (حوالي 2300 قبل الميلاد).
ولفت زايدلماير إلى أنه من خلال فحص نقوش المقبرة تبين أن صاحبها شغل عدة مناصب في القصر الملكي في إدارة المستأجرين مضيفا ان زوجته حملت ألقابا ككاهنة حتحور وسيدة الجميز.
وأكد أن البعثة ستستكمل أعمالها بالموقع في محاولة للبحث عن المزيد من أسرار هذه المنطقة مضيفا أنه سيتم خلال الفترة القادمة استكمال أعمال التنظيف والتوثيق للمقبرة ونقوشها.
وأشار إلى ما قامت به البعثة من أعمال بالموقع بدأت عام 1976 ركزت خلالها في البداية على أهرامات الملك سنفرو من عصر الدولة القديمة والملك أمنمحات الثالث من عصر الدولة الوسطى.
واضاف زايدلماير أن أعمال حفائر البعثة تركزت في الآونة الأخيرة على مقابر كبار رجال الدولة والكهنة والإداريين الذين عاشوا خلال تلك الفترة.
واوضح ان من بين أهم اكتشافات البعثة مقبرة خدم القصر من عهد أمنمحات الثاني (حوالي 1880 قبل الميلاد) والميناء والجسر السفلي للهرم المنحني وحديقة طقوس ملحقة بمعبد الوادي. (النهاية)

م م / أ م س



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