مصر تعلن كشفا اثريا من عصر الدولة القديمة جنوب القاهرة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 21 - 3 (كونا)-- اعلنت مصر اليوم الخميس الكشف عن "مصطبة" تعود إلى عصر الدولة القديمة وذلك أثناء أعمال البعثة الأثرية المصرية الألمانية التابعة للمعهد الألماني للآثار بمنطقة دهشور الأثرية جنوب القاهرة.
واكد القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور هشام الليثي في بيان لوزارة السياحة والاثار المصرية أهمية الكشف قائلا إن "هذه المصطبة جزء من مقبرة كبيرة لسكان دهشور في عصر الدولة القديمة التي تم الكشف عنها عام 2002 بالتعاون مع الجامعة الحرة ببرلين".
وأضاف الليثي أن أهمية المصطبة تعود كذلك لنقوشها ومناظرها الرائعة والتي تمثل مناظر من أنشطة الحياة اليومية مثل أعمال درس الحبوب وحركة السفن التي تبحر في نهر النيل والسوق ومقدمي القرابين .
ومن جانبه قال مدير المعهد الألماني للآثار السابق ورئيس البعثة الدكتور ستيفان زايدلماير إن المصطبة مبنية من الطوب اللبن وتخص شخص يدعي (سنب-نب-أف) وزوجته إيدوت ويعود تاريخها إلى نهاية الأسرة الخامسة وبداية الأسرة السادسة (حوالي 2300 قبل الميلاد).
ولفت زايدلماير إلى أنه من خلال فحص نقوش المقبرة تبين أن صاحبها شغل عدة مناصب في القصر الملكي في إدارة المستأجرين مضيفا ان زوجته حملت ألقابا ككاهنة حتحور وسيدة الجميز.
وأكد أن البعثة ستستكمل أعمالها بالموقع في محاولة للبحث عن المزيد من أسرار هذه المنطقة مضيفا أنه سيتم خلال الفترة القادمة استكمال أعمال التنظيف والتوثيق للمقبرة ونقوشها.
وأشار إلى ما قامت به البعثة من أعمال بالموقع بدأت عام 1976 ركزت خلالها في البداية على أهرامات الملك سنفرو من عصر الدولة القديمة والملك أمنمحات الثالث من عصر الدولة الوسطى.
واضاف زايدلماير أن أعمال حفائر البعثة تركزت في الآونة الأخيرة على مقابر كبار رجال الدولة والكهنة والإداريين الذين عاشوا خلال تلك الفترة.
واوضح ان من بين أهم اكتشافات البعثة مقبرة خدم القصر من عهد أمنمحات الثاني (حوالي 1880 قبل الميلاد) والميناء والجسر السفلي للهرم المنحني وحديقة طقوس ملحقة بمعبد الوادي. (النهاية)
م م / أ م س
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