سمو رئيس مجلس الوزراء يغادر البلاد متوجها إلى مدينة جدة في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 3 (كونا) -- غادر سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء البلاد اليوم متوجها إلى مدينة جدة في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وكان في وداع سموه على أرض المطار معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور عماد محمد العتيقي ومعالي رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل وسعادة القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في الكويت يحيى بن حسن القحطاني. (النهاية)
م ص ع
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