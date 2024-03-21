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سمو رئيس مجلس الوزراء يغادر البلاد متوجها إلى مدينة جدة في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية

3/21/2024 2:48:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 3 (كونا) -- غادر سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء البلاد اليوم متوجها إلى مدينة جدة في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وكان في وداع سموه على أرض المطار معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور عماد محمد العتيقي ومعالي رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل وسعادة القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في الكويت يحيى بن حسن القحطاني. (النهاية)

م ص ع


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