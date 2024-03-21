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مؤسسة البترول الكويتية: التزام راسخ بتوفير الإمدادات الآمنة من النفط الخام والمنتجات الصديقة للبيئة

3/21/2024 2:48:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 3 (كونا) -- جدد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح التزام المؤسسة الراسخ بتأدية دورها على الوجه الأكمل تجاه "زبائنها" من خلال توفيرها الإمدادات الآمنة من النفط الخام والمنتجات النفطية الصديقة للبيئة.
وأفادت مؤسسة البترول في بيان صحفي اليوم الخميس إن ذلك جاء خلال مشاركة الشيخ نواف سعود الصباح في الجلسة الحوارية المقامة ضمن فعاليات مؤتمر (سيراويك) للطاقة المنعقد في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية خلال الفترة من 18 إلى 22 مارس الجاري.
وأكد الصباح وفق البيان أن "مؤسسة البترول الكويتية ترى أنها مؤسسة نفط وطنية لكن ذات طابع دولي وترى زبائنها كشركاء بسبب عمق العلاقات التجارية التي تمتد لعقود مما يجعلها المورد الموثوق به في الأسواق العالمية".
وبحسب البيان يعتبر مؤتمر (سيراويك) السنوي أهم مؤتمر نفطي في العالم لمناقشة اقتصاديات وسياسات صناعة النفط العالمية حيث تناقش خلاله أهم وأحدث قضايا الطاقة ويركز على دورها المأمول في تحقيق النمو الاقتصادي العالمي.
وأفاد بأن المؤتمر العالمي يشهد مشاركة عدد من قياديي القطاع النفطي الكويتي في الجلسات الحوارية التي أقيمت على هامشه حيث شارك العضو المنتدب لقطاع التخطيط والمالية بدر العطار في جلسة تناولت دور شركات النفط الحكومية في تحول الطاقة وتحدث عن مشاريع المؤسسة لتخفيض انبعاثات الكربون ورفع كفاءة الطاقة.
وبين أن الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكيماويات البترولية نادية الحجي شاركت في جلسة حول صناعة البتروكيماويات وإمكانية الابتكار وإعادة التدوير من خلال تحديث العمليات وقد أكدت الحجي أهمية تجاوب صناعة البتروكيماويات في تخفيض انبعاثات الكربون من أجل مكافحة تغير المناخ.
وأوضحت الحجي أن القطاع النفطي الكويتي كان ومازال على مر التاريخ ملتزما بكافة القوانين البيئية بشكل طوعي مؤكدة أنه سيواصل هذا الالتزام بشكل أعمق من خلال وضع أهداف فنية قابلة للقياس لتحقيق استراتيجية التحول بالطاقة "وهذا ما تقوم به (الكيماويات البترولية) من خلال تصنيع منتجات بتروكيماوية صديقة للبيئة ومبادرات لإعادة التدوير". (النهاية)

خ م / خ ع م


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