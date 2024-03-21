مؤسسة البترول الكويتية: التزام راسخ بتوفير الإمدادات الآمنة من النفط الخام والمنتجات الصديقة للبيئة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 3 (كونا) -- جدد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح التزام المؤسسة الراسخ بتأدية دورها على الوجه الأكمل تجاه "زبائنها" من خلال توفيرها الإمدادات الآمنة من النفط الخام والمنتجات النفطية الصديقة للبيئة.
وأفادت مؤسسة البترول في بيان صحفي اليوم الخميس إن ذلك جاء خلال مشاركة الشيخ نواف سعود الصباح في الجلسة الحوارية المقامة ضمن فعاليات مؤتمر (سيراويك) للطاقة المنعقد في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية خلال الفترة من 18 إلى 22 مارس الجاري.
وأكد الصباح وفق البيان أن "مؤسسة البترول الكويتية ترى أنها مؤسسة نفط وطنية لكن ذات طابع دولي وترى زبائنها كشركاء بسبب عمق العلاقات التجارية التي تمتد لعقود مما يجعلها المورد الموثوق به في الأسواق العالمية".
وبحسب البيان يعتبر مؤتمر (سيراويك) السنوي أهم مؤتمر نفطي في العالم لمناقشة اقتصاديات وسياسات صناعة النفط العالمية حيث تناقش خلاله أهم وأحدث قضايا الطاقة ويركز على دورها المأمول في تحقيق النمو الاقتصادي العالمي.
وأفاد بأن المؤتمر العالمي يشهد مشاركة عدد من قياديي القطاع النفطي الكويتي في الجلسات الحوارية التي أقيمت على هامشه حيث شارك العضو المنتدب لقطاع التخطيط والمالية بدر العطار في جلسة تناولت دور شركات النفط الحكومية في تحول الطاقة وتحدث عن مشاريع المؤسسة لتخفيض انبعاثات الكربون ورفع كفاءة الطاقة.
وبين أن الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكيماويات البترولية نادية الحجي شاركت في جلسة حول صناعة البتروكيماويات وإمكانية الابتكار وإعادة التدوير من خلال تحديث العمليات وقد أكدت الحجي أهمية تجاوب صناعة البتروكيماويات في تخفيض انبعاثات الكربون من أجل مكافحة تغير المناخ.
وأوضحت الحجي أن القطاع النفطي الكويتي كان ومازال على مر التاريخ ملتزما بكافة القوانين البيئية بشكل طوعي مؤكدة أنه سيواصل هذا الالتزام بشكل أعمق من خلال وضع أهداف فنية قابلة للقياس لتحقيق استراتيجية التحول بالطاقة "وهذا ما تقوم به (الكيماويات البترولية) من خلال تصنيع منتجات بتروكيماوية صديقة للبيئة ومبادرات لإعادة التدوير". (النهاية)
خ م / خ ع م
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