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سفير الكويت بالسعودية: زيارة سمو رئيس الوزراء للمملكة تؤكد الرغبة في الانتقال بالعلاقات الى أفاق أرحب

3/21/2024 2:48:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 21 - 3 (كونا)-- أكد سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الاحمد الجابر الصباح اليوم الخميس أهمية زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح للمملكة لتعزيز العلاقات بين البلدين والانتقال بها الى أفاق أرحب.
وقال الشيخ صباح الناصر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان هذه الزيارة التي يقوم بها سمو رئيس الوزراء لها طابع خاص كونها تأتي بعد زيارة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه للمملكة وهي الزيارة الأولى لسمو رئيس الوزراء للمملكة بعد توليه منصبه.
وأضاف الشيخ صباح ان الزيارة ستكون امتدادا للزيارة السامية وبداية لترجمة ما تم الاتفاق عليه في البيان الكويتي السعودي الذي صدر عقب الزيارة السامية.
واختتم الشيخ صباح تصريحه قائلا انه بتوجيهات وتعليمات وعزم قيادتي البلدين وترابط وهمة الشعبين الشقيقين سيصل البلدان بكل تأكيد بتعاونهما الى تحقيق التقدم والازدهار. (النهاية)

خ ن ش / أ م س



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