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الجزائر تعلن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في سبتمبر المقبل

3/21/2024 2:48:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر ـ 21 ـ 3 (كونا) -- أعلنت الجزائر اليوم الخميس إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في شهر سبتمبر المقبل بعدما كانت مقررة في شهر ديسمبر من العام الجاري.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرر إجراء انتخابات رئاسية "مسبقة" في السابع من سبتمبر المقبل واستدعاء الهيئة الناخبة في الثامن من يونيو المقبل.
وأشار البيان إلى أن تبون ترأس اليوم اجتماعا خصص لدراسة التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقبلة حضره "كل من رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس الوزراء ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ومدير ديوان رئاسة الجمهورية ووزير الداخلية ورئيس السلطة المستقلة للانتخابات".
يذكر أنه تم انتخاب المرشح الحر عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر نهاية 2019 بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر ديسمبر من ذلك العام بعدما حصد 13ر58 بالمئة من الأصوات. (النهاية)

م ر / ط م ا



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