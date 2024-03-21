الجزائر تعلن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في سبتمبر المقبل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر ـ 21 ـ 3 (كونا) -- أعلنت الجزائر اليوم الخميس إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في شهر سبتمبر المقبل بعدما كانت مقررة في شهر ديسمبر من العام الجاري.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرر إجراء انتخابات رئاسية "مسبقة" في السابع من سبتمبر المقبل واستدعاء الهيئة الناخبة في الثامن من يونيو المقبل.
وأشار البيان إلى أن تبون ترأس اليوم اجتماعا خصص لدراسة التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقبلة حضره "كل من رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس الوزراء ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ومدير ديوان رئاسة الجمهورية ووزير الداخلية ورئيس السلطة المستقلة للانتخابات".
يذكر أنه تم انتخاب المرشح الحر عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر نهاية 2019 بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر ديسمبر من ذلك العام بعدما حصد 13ر58 بالمئة من الأصوات. (النهاية)
م ر / ط م ا
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