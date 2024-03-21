محاضرة في الأغوار الشمالية حول فضائل وأحكام رمضان المبارك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الأغوار الشمالية 21 آذار (بترا)- نظم مركز الشيخ حسين للتنمية التابع للصندوق الأردني الهاشمي اليوم الخميس، محاضرة حول فضائل شهر رمضان وأحكام الصيام بمشاركة سيدات من المجتمع المحلي.
واستعرضت الواعظة بسمة العامري، مكانة ومميزات شهر رمضان باعتباره الشهر الذي يتحقق فيه العتق والغفران وتكثر الصدقات والإحسان، وتفتح فيه أبواب الجنة وتتضاعف فيه الحسنات وتستجاب فيه الدعوات وتغفر فيه السيئات.
وقالت، إن الصيام مدعاة لأن تتحلى النفس بالفضائل وتبتعد عن المعاصي، وتزيد من التراحم في المجتمع، لافتة إلى قواعد الآداب والأخلاق التي ينبغي على المؤمن القيام بها في رمضان طلبا للمغفرة والرحمة واكتسابا للسلوكات المحمودة.
وبينت شروط زكاة الفطر وفضل إطعام الصائم، لافتة إلى فوائد الصيام وأثره في تعزيز السلوكات الإيجابية، وإبراز صور التعاون والتكافل والتعاضد بين أفراد المجتمع.
--(بترا)
أ غ/م ق/ع ط
21/03/2024 21:01:29
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