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محاضرة في الأغوار الشمالية حول فضائل وأحكام رمضان المبارك

3/21/2024 2:48:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الأغوار الشمالية 21 آذار (بترا)- نظم مركز الشيخ حسين للتنمية التابع للصندوق الأردني الهاشمي اليوم الخميس، محاضرة حول فضائل شهر رمضان وأحكام الصيام بمشاركة سيدات من المجتمع المحلي.
واستعرضت الواعظة بسمة العامري، مكانة ومميزات شهر رمضان باعتباره الشهر الذي يتحقق فيه العتق والغفران وتكثر الصدقات والإحسان، وتفتح فيه أبواب الجنة وتتضاعف فيه الحسنات وتستجاب فيه الدعوات وتغفر فيه السيئات.
وقالت، إن الصيام مدعاة لأن تتحلى النفس بالفضائل وتبتعد عن المعاصي، وتزيد من التراحم في المجتمع، لافتة إلى قواعد الآداب والأخلاق التي ينبغي على المؤمن القيام بها في رمضان طلبا للمغفرة والرحمة واكتسابا للسلوكات المحمودة.
وبينت شروط زكاة الفطر وفضل إطعام الصائم، لافتة إلى فوائد الصيام وأثره في تعزيز السلوكات الإيجابية، وإبراز صور التعاون والتكافل والتعاضد بين أفراد المجتمع.
--(بترا)
أ غ/م ق/ع ط
21/03/2024 21:01:29

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