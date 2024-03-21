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مذكرة تفاهم بين التنمية الاجتماعية والدولية للهجرة لتحسين الخدمات للفئات الهشّة

3/21/2024 2:48:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 21 آذار (بترا)- وقّعت وزارة التنمية الاجتماعية والمنظمة الدولية للهجرة اليوم الخميس مذكرة تفاهم تتضمّن تحسين خدمات الحماية للفئات الهشّة، وبخاصة ضحايا الإتجار بالبشر.
وأكدت وزير التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى خلال توقيع الاتفاقية، أنّ الوزارة تسعى من خلال الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية إلى التركيز على الخدمات المقدّمة للفئات الأكثر هشاشة، من بينها حماية ضحايا العنف والإتجار بالبشر، وتعزيز حقوقهم وحمايتها، من اللاجئين وأفراد المجتمعات المضيفة.
وأشارت إلى أنّ نطاق مجالات التعاون ستشمل فئات أخرى، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال المحتاجين للحماية والرعاية، وتقديم الخدمات في دور الإيواء للأردنيين وغير الأردنيين، ويقع ذلك ضمن أولويات عمل الوزارة.
وأعربت عن تقديرها للجهود التي تبذلها المنظمة في المملكة مشيرة الى أن الوزارة تسعى لزيادة التعاون والتنسيق، في مجال الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات المستهدفة.
بدورها، ثمنّت مديرة بعثة المنظمة في المملكة، تيما كورت، الجهود التي تقوم بها وزارة التنمية الاجتماعية، وتطلعت إلى تعميق التعاون والتنسيق في المجالات ذات الصلة.
يشار إلى أنّ الخدمات الاجتماعية المقدّمة، ومن خلال التعاون ما بين وزارة التنمية الاجتماعية والمنظمة الدولية للهجرة، ستشمل أنشطة مكافحة الإتجار بالبشر والحد من الفقر، والحماية والوصول إلى الخدمات (الاجتماعية والصحية والعدالة) وتعزيز الحقوق وحمايتها من المهاجرين والنازحين وكذلك أفراد المجتمعات المضيفة المستضعفة، والتشاور والتنسيق بين الطرفين بشأن سياسات الدولة ذات الصلة وخطط المساعدة عند الاقتضاء لمجالات اختصاص المنظمة الدولية للهجرة من خلال المنتديات الحالية والمستقبلية وهيئات التنسيق الاخرى، والتنسيق مع الوزارات المعنية والنظراء من اجل تحقيق الأولويات المشتركة، ودراسات بحثية في الأمور ذات الاهتمام المشترك.
--(بترا)
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21/03/2024 20:56:42

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