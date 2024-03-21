552 طن خضار وفواكه وردت للسوق المركزي بإربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 21 آذار (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية إربد الكبرى، اليوم الخميس، 552 طناً.
وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي إربد، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 45و 75 قرشاً، والبصل الناشف بين 25و65 قرشاً، والثوم 200 و350 قرشاً، والبطاطا بين 30و 45 قرشاً، والبندورة بين 12و 25 قرشاً، والجزر بين 30و 45 قرشاً، والخيار بين 30و 50 قرشاً، والزهرة بين 12و 32 قرشاً، والليمون بين 20و 25 قرشاً، إضافة إلى الموز البلدي الذي تراوح سعره بين 45و 75قرشاً.
--(بترا)
س ع/م ق/ع ط
21/03/2024 20:52:26
MENAFN21032024000117011021ID1108007327
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