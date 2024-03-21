حزب عزم يعرب عن فخره واعتزازه بذكرى الكرامة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 آذار (بترا)- أعرب حزب عزم عن فخره واعتزازه الكبير بذكرى معركة الكرامة السادسة والخمسين التي حقق فيها نشامى الجيش العربي أعظم الانتصارات، وسطروا بدمائهم الزكية وأرواحهم النقية، أروع ملحمة بطولية مجيدة، مسجلين بذلك أول نصر تاريخي على الجيش الإسرائيلي المتغطرس، فحطموا أسطورته ونقشت الكرامة الخالدة بطولات الجيش العربي على صفحات التاريخ العربي المشرق.

ورفع أمين عام الحزب المهندس زيد نفاع، وأعضاء وكوادر الحزب كافة إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني، وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، "أسمى آيات الولاء والانتماء للعرش الهاشمي، سائلين المولى عز وجل أن يديم علينا الكرامة والكبرياء والأمن والأمان والاستقرار بقيادة جلالتة الملك عبد الله الثاني ".

وقال نفاع، إن معركة الكرامة رمز من الرموز الوطنية الخالدة في التاريخ السياسي والعسكري العربي والإسلامي بأبعادها وامتدادها ورمزيتها، وشكلت نقطة تحول جوهرية في تاريخ الأردن الحديث والأمة العربية. وأعادت للعرب ثقتهم بأنفسهم بقيادة هاشمية عظيمة حملت لواء الدفاع عن فلسطين والقضايا العربية والإسلامية كافة.

كما تقدم أمين عام عزم، من الأمهات النشميات بمناسبة عيد الأم بأجمل باقات المحبة والتقدير لدورهن العظيم، وما يقدمن لأسرهن ومجتمعهن من تضحية وبذل وعطاء، مشيرًا إلى أن تزامن ذكرى يوم الكرامة مع الاحتفال بيوم الأم يؤكد أن الأم الأردنية هي التي غرست وتغرس في نفوس الرجال، أسمى معاني التضحية والفداء وبذل الغالي والنفيس في سبيل أن يظلّ الأردن شامخًا آمنًا كريمًا.

--(بترا)

وهـ/م د/ع ط

21/03/2024 20:51:08