حزب عزم يعرب عن فخره واعتزازه بذكرى الكرامة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 آذار (بترا)- أعرب حزب عزم عن فخره واعتزازه الكبير بذكرى معركة الكرامة السادسة والخمسين التي حقق فيها نشامى الجيش العربي أعظم الانتصارات، وسطروا بدمائهم الزكية وأرواحهم النقية، أروع ملحمة بطولية مجيدة، مسجلين بذلك أول نصر تاريخي على الجيش الإسرائيلي المتغطرس، فحطموا أسطورته ونقشت الكرامة الخالدة بطولات الجيش العربي على صفحات التاريخ العربي المشرق.
ورفع أمين عام الحزب المهندس زيد نفاع، وأعضاء وكوادر الحزب كافة إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني، وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، "أسمى آيات الولاء والانتماء للعرش الهاشمي، سائلين المولى عز وجل أن يديم علينا الكرامة والكبرياء والأمن والأمان والاستقرار بقيادة جلالتة الملك عبد الله الثاني ".
وقال نفاع، إن معركة الكرامة رمز من الرموز الوطنية الخالدة في التاريخ السياسي والعسكري العربي والإسلامي بأبعادها وامتدادها ورمزيتها، وشكلت نقطة تحول جوهرية في تاريخ الأردن الحديث والأمة العربية. وأعادت للعرب ثقتهم بأنفسهم بقيادة هاشمية عظيمة حملت لواء الدفاع عن فلسطين والقضايا العربية والإسلامية كافة.
كما تقدم أمين عام عزم، من الأمهات النشميات بمناسبة عيد الأم بأجمل باقات المحبة والتقدير لدورهن العظيم، وما يقدمن لأسرهن ومجتمعهن من تضحية وبذل وعطاء، مشيرًا إلى أن تزامن ذكرى يوم الكرامة مع الاحتفال بيوم الأم يؤكد أن الأم الأردنية هي التي غرست وتغرس في نفوس الرجال، أسمى معاني التضحية والفداء وبذل الغالي والنفيس في سبيل أن يظلّ الأردن شامخًا آمنًا كريمًا.
--(بترا)
وهـ/م د/ع ط
21/03/2024 20:51:08
MENAFN21032024000117011021ID1108007326
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