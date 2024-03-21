مادبا: إفطار رمضاني للأطفال ومتطوعي هيئة شباب كلنا الأردن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
مادبا 21 آذار (بترا)- نظمت هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية في مادبا اليوم في مقر الهيئة إفطاراً رمضانياً للأطفال ومتطوعي الهيئة.
وتضمن حفل الإفطار العديد من الفقرات الفنية والترفيهية المنوعة، منها المسابقات، وتوزيع الجوائز على الفائزين، وفقرات وأناشيد دينية ورمضانية.
وقال المدير العام لهيئة شباب كلنا الأردن عبد الرحيم الزواهرة، إن وجود الأطفال والمتطوعين اليوم جاء ضمن مناسبة عزيزة على قلوبنا وهي ذكرى معركة الكرامة، هذا الحدث التاريخي الذي يحتاج إلى ترجمة معناه الحقيقي بالسلوكيات وتعزيز مفهوم الانتماء والولاء والسعي نحو العمل والريادة.
وأشار إلى أهمية العمل التطوعي كركيزة أساسية في بناء المجتمع ونشر التماسك الاجتماعي بين المواطنين ودوره في إعداد الجيل الجديد ضمن تكوينهم عبر انخراطهم في الأعمال الإنسانية والافادة من الطاقات الشبابية وتنميتها لخدمة المجتمع.
بدوره، أكد منسق الهيئة في مادبا الدكتور حسن الشوابكة أهمية تجسيد روح التعاون والتآخي مع الأسر وتجسيد التكافل الاجتماعي بين الناس والتركيز على المبادئ الإنسانية والتشجيع على مثل هذه المبادرات في إقامة الإفطارات الخيرية لأسر الفقراء والأيتام.
وأضاف، أن هذا الإفطار يأتي لتعزيز التواصل والتكامل والتراحم ما بين المجتمع الواحد وتعزيز شعور المتطوعين بالأطفال ومشاركتهم فرحة الإفطار وتكريم المتطوعين الذين يعملون طوال السنة على دعم الهيئة وبرامجها، مثمناً جهود الداعمين والمتطوعين.
--(بترا)
ج ب/م ق/ع ط
21/03/2024 20:05:58
MENAFN21032024000117011021ID1108007324
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