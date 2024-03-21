مادبا: إفطار رمضاني للأطفال ومتطوعي هيئة شباب كلنا الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

مادبا 21 آذار (بترا)- نظمت هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية في مادبا اليوم في مقر الهيئة إفطاراً رمضانياً للأطفال ومتطوعي الهيئة.

وتضمن حفل الإفطار العديد من الفقرات الفنية والترفيهية المنوعة، منها المسابقات، وتوزيع الجوائز على الفائزين، وفقرات وأناشيد دينية ورمضانية.

وقال المدير العام لهيئة شباب كلنا الأردن عبد الرحيم الزواهرة، إن وجود الأطفال والمتطوعين اليوم جاء ضمن مناسبة عزيزة على قلوبنا وهي ذكرى معركة الكرامة، هذا الحدث التاريخي الذي يحتاج إلى ترجمة معناه الحقيقي بالسلوكيات وتعزيز مفهوم الانتماء والولاء والسعي نحو العمل والريادة.

وأشار إلى أهمية العمل التطوعي كركيزة أساسية في بناء المجتمع ونشر التماسك الاجتماعي بين المواطنين ودوره في إعداد الجيل الجديد ضمن تكوينهم عبر انخراطهم في الأعمال الإنسانية والافادة من الطاقات الشبابية وتنميتها لخدمة المجتمع.

بدوره، أكد منسق الهيئة في مادبا الدكتور حسن الشوابكة أهمية تجسيد روح التعاون والتآخي مع الأسر وتجسيد التكافل الاجتماعي بين الناس والتركيز على المبادئ الإنسانية والتشجيع على مثل هذه المبادرات في إقامة الإفطارات الخيرية لأسر الفقراء والأيتام.

وأضاف، أن هذا الإفطار يأتي لتعزيز التواصل والتكامل والتراحم ما بين المجتمع الواحد وتعزيز شعور المتطوعين بالأطفال ومشاركتهم فرحة الإفطار وتكريم المتطوعين الذين يعملون طوال السنة على دعم الهيئة وبرامجها، مثمناً جهود الداعمين والمتطوعين.

--(بترا)

ج ب/م ق/ع ط

21/03/2024 20:05:58