تراجع الإسترليني أمام الدولار واليورو

تراجع الإسترليني أمام الدولار واليورو
التاريخ
3/21/2024 2:48:30 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 21 آذار (بترا)- انخفض الجنية الاسترليني، اليوم الخميس، أمام العملتين الأميركية والأوروبية الموحدة.
ووفق تقارير من مراكز المال البريطانية، تراجع الإسترليني بنسبة 1.0 بالمئة ليصل عند 1.2668 دولار، وبنسبة 0.30 بالمئة عند 1.1666 يورو.
--(بترا)
رش/م د/ع ط
21/03/2024 19:44:38
MENAFN21032024000117011021ID1108007322
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