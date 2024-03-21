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تراجع الإسترليني أمام الدولار واليورو

3/21/2024 2:48:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 21 آذار (بترا)- انخفض الجنية الاسترليني، اليوم الخميس، أمام العملتين الأميركية والأوروبية الموحدة.
ووفق تقارير من مراكز المال البريطانية، تراجع الإسترليني بنسبة 1.0 بالمئة ليصل عند 1.2668 دولار، وبنسبة 0.30 بالمئة عند 1.1666 يورو.
--(بترا)
رش/م د/ع ط
21/03/2024 19:44:38

MENAFN21032024000117011021ID1108007322

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