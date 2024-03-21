بلدية الشعلة تنهي تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 21 آذار (بترا)- علا عبيدات - نفذت بلدية الشعلة التابعة للواء بني كنانة العديد من المشاريع المهمة منها عطاء فتح وتعبيد شوارع وعطاء خلطة إسفلتية، وملعب بلدي سحم والذي تم الانتهاء من المرحلة الأولى منه بقيمة 141660 دينارا، ويتوقع الانتهاء من المشروع نهاية أيار المقبل.
وقال رئيس البلدية المهندس معاوية الخزاعلة في حديث لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم الخميس، إن البلدية نفذت مشروع فتح وتعبيد عدد من الشوارع الجديدة في عدة مناطق بقيمة 83 ألف دينار، ويتوقع الانتهاء من أعمال المشروع نهاية حزيران المقبل، إضافة إلى تنفيذ مشروع جدران استنادية بقيمة 17 ألف دينار وتم الانتهاء من تنفيذه، كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع صيانة ملعب سمر الخماسي بقيمة 13950 ديناراً.
وعن أهم مشاريع البلدية الخدمية، أشار الخزاعلة إلى أنه تم تأثيث القاعات التابعة لمجمع القاعات في بلدة سحم الكفارات، وتزويد الحدائق الواقعة ضمن مناطق البلدية "سحم، سمر والشعلة"، جميعها بالألعاب المناسبة للأطفال، مع تركيب مظلات انتظار للركاب في هذه المناطق، وشراء حاويات جديدة وتوزيعها على جميع الأحياء السكنية.
وأضاف، أنه قد تم إدخال أحواض جديدة للتنظيم وذلك للتسهيل على المواطنين في عمليات الإفراز والبناء في مناطق سحم وسمر والعشة، كما تم شراء 3 سيارات (بك أب) موديل 2023 لدعم أسطول البلدية، وشراء باص لنقل الموتى وتراكتور رش ومدحلة جديدة لخدمة المواطنين واستخدامها في مشاريع البلدية المختلفة.
يشار إلى أن بلدية الشعلة التابعة للواء بني كنانة تضم قرية سحم وسمر والعشة وجلجلا، ويبلغ عدد سكانها 28 ألف نسمة ومساحتها 38 كلم .
-- (بترا)
ع ع/م ق/ع ط/ ع ط
21/03/2024 19:43:51
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