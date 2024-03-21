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مصرع 9 أشخاص بانقلاب سفينة كورية جنوبية قبالة اليابان

3/21/2024 2:48:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 21 آذار (بترا)-أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الخميس، مصرع 9 أشخاص على الأقل جراء انقلاب سفينة كيماويات ترفع علم كوريا الجنوبية قبالة اليابان.
وكان 11 من أفراد الطاقم، على متن السفينة "كيويونغ صن" عندما انقلبت في المياه بالقرب من جزيرة قبالة مدينة شيمونوسكي في ياماغوتشي يوم الأربعاء، وفقا لوكالة يونهاب
وغادرت الناقلة التي تحمل 980 طنا من حمض الأكريليك ميناء هيميجي الياباني، الاثنين، فيما كانت في طريقها إلى ميناء أولسان جنوب شرق كوريا الجنوبية، لكنها رست بالقرب من جزيرة موتور؛ بسبب الأمواج العالية والرياح القوية.
وأرسلت الناقلة نداء استغاثة إلى خفر السواحل الياباني في حوالي الساعة السابعة، صباح يوم الأربعاء. وذكرت أنها كانت تميل قبل أن تنقلب، ولم يتم اكتشاف أي تسرب للمواد الكيميائية.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/ع ط
21/03/2024 19:39:40

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