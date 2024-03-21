مصرع 9 أشخاص بانقلاب سفينة كورية جنوبية قبالة اليابان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 آذار (بترا)-أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الخميس، مصرع 9 أشخاص على الأقل جراء انقلاب سفينة كيماويات ترفع علم كوريا الجنوبية قبالة اليابان.
وكان 11 من أفراد الطاقم، على متن السفينة "كيويونغ صن" عندما انقلبت في المياه بالقرب من جزيرة قبالة مدينة شيمونوسكي في ياماغوتشي يوم الأربعاء، وفقا لوكالة يونهاب
وغادرت الناقلة التي تحمل 980 طنا من حمض الأكريليك ميناء هيميجي الياباني، الاثنين، فيما كانت في طريقها إلى ميناء أولسان جنوب شرق كوريا الجنوبية، لكنها رست بالقرب من جزيرة موتور؛ بسبب الأمواج العالية والرياح القوية.
وأرسلت الناقلة نداء استغاثة إلى خفر السواحل الياباني في حوالي الساعة السابعة، صباح يوم الأربعاء. وذكرت أنها كانت تميل قبل أن تنقلب، ولم يتم اكتشاف أي تسرب للمواد الكيميائية.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/ع ط
21/03/2024 19:39:40
MENAFN21032024000117011021ID1108007320
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