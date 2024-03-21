نقابات تهنئ القيادة الهاشمية والجيش العربي بيوم الكرامة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 آذار (بترا)- أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، أن معركة الكرامة خالدة في الذاكرة الوطنية، وتحمل معاني ورسائل عميقة في تاريخ أمتنا ومسيرة تشييد الوطن، وهي مصدر فخر لجميع الأردنيين، وعمال الوطن في شتى ميادين العمل والإنتاج.

وقال رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، في بيان صحفي اليوم الخميس، قدم خلاله التهنئة بمناسبة الذكرى الـ56 لمعركة الكرامة، إن اتحاد العمال وسائر النقابات العمالية المنضوية تحت مظلته، يشاركون أبناء الوطن الاحتفال بالانتصار التاريخي الذي سطّره أبناء الجيش العربي الباسل بقيادته الهاشمية المظفرة، والذي تتجلى فيه أروع صور البطولة والفداء؛ من أجل الدفاع عن الوطن، ودحر العدو ومواجهته بكل شجاعة وقوة.

وأضاف، أنّ ذكرى الكرامة مناسبة نستذكر فيها بكل فخر واعتزاز، بطولات جنودنا البواسل من أبناء جيشنا العربي المصطفوي؛ ممن قدموا أرواحهم دفاعاً عن ثرى الأردن الطهور وقضايا أمته العادلة، وفي سبيل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، والوقوف بوجه كل طامع تسوّل له نفسه الاقتراب من الأردن، أو الاعتداء على أرضه والمساس بأمنه واستقراره.

وأضاف الفناطسة، إنّ اتحاد العمال، يرفع بمناسبة ذكرى معركة الكرامة الخالدة، أسمى معاني الفخر والاعتزاز، إلى جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولقواتنا المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية وأبناء الشعب الأردني، مشيراً إلى أن الأردن سيبقى حصناً منيعاً ووطنا عزيزاً؛ بحكمة قيادته ومنعة جيشه وسير أبنائه خلف جلالته.

وأشار إلى أنّ قواتنا المسلحة الباسلة أثبتت أنها ما زالت بعهد الكرامة متمسكة، بقيمها النبيلة مؤمنة، وبرسالتها الخالدة سائرة، حيث الإنزالات الجوية لتقديم المساعدات الطبية والإغاثية للأهل في قطاع غزة مستمرة ولم تتوقف، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية في كسر الحصار المفروض على الأشقاء، ودعم صمودهم في أرضهم.

وثمن الفناطسة، توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بإعداد مشروع قانون للعفو العام بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية، والسير بإجراءاته الدستورية وفق الأصول، مؤكداً أن العفو العام يعكس قيم التسامح والعفو لدى القيادة الهاشمية، ويعبّر عن سنة حميدة مضى عليها الملوك الهاشميون منذ تأسيس الدولة الأردنية، كما أنه يأتي في الوقت المناسب سيما مع شهر رمضان المبارك، وقرب عيد الفطر السعيد.

من جهة أخرى، هنأ الفناطسة، جميع أمهات الوطن والعاملات بمناسبة يوم الأم، قائلا:" ونحن نعيش في ظلال الكرامة ونستذكر ما فيها من المعاني والدروس، نقف بكل فخر وإجلال تقديرا للأم الأردنية، التي كانت مثالا في البذل والعطاء، من أجل رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره، وكانت على الدوام شريكا في صنع الإنجازات، وغرس المعاني الوطنية في نفوس أبناء الوطن، وتربيتهم على الانتماء لترابه والدفاع عن أرضه، والتضحية من أجله".

وأكد أنّ توفير بيئة عمل لائقة للأم العاملة، والحفاظ على حقوقها العمالية، يرفع نسب مشاركتها الاقتصادية على الصعيد الوطني، ويدعم مشاركتها في مسيرة بناء الوطن ويعطيها المكانة التي تستحقها.

وعلى ذات الصعيد هنأت نقابة المهندسين الأردنيين القيادة الهاشمية والجيش العربي في ذكرى الانتصار التاريخي للجيش العربي الأردني في معركة الكرامة، ذلك الحدث الوطني الهام مجددة الولاء لقواتنا المسلحة التي دافعت ببسالة وشجاعة عن أرض الوطن والقضايا العربية.

وقالت النقابة في تصريح اليوم الخميس، أن نقابة المهندسين تؤكد أهمية الوحدة الوطنية والتلاحم بين الشعب الأردني والجيش العربي، مشيرة إلى أن الدم الفلسطيني والأردني خلال معركة الكرامة جسّد وحدة القضية العربية والنضال المشترك ضد العدو الصهيوني.

وأضافت، وفي ظل العدوان الصهيوني الحالي على غزة، فإن النقابة تدعو إلى تعزيز الموقف الوطني المقاوم ورفض التطبيع مع العدو، مشددة على استمرار الدعم لشعبنا الفلسطيني في مسار تحريرهم واسترجاع حقوقهم.

وأكدت النقابة على ثقتها بالجيش العربي وبتمسكها بالوقوف إلى جانبه في حماية الوطن والمواطنين، معبرة عن فخرها بتضحيات الشهداء وبطولات الجنود الأبطال الذين يحمون أمن وسلامة الأردن.

وختمت النقابة بالتحية العسكرية للجيش العربي والتضحيات العظيمة لشهدائنا الأبرار، مع تأكيد على أن النصر لا محالة سيكون من نصيبنا مع الإيمان والصمود.

--(بترا)

ع ح /ن ش/م ق/ ع ط

21/03/2024 19:19:09